Enna, Ermal Meta in concerto per la festa patronale del 2 luglio

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Sarà il cantautore di origini albanesi Ermal Meta a salire sul palco di Piazza Europa il 2 luglio, in occasione della festa patronale di Enna. Ad annunciarlo, pochi minuti fa, il sindaco Mirello Crisafulli, l’assessore al Turismo, Commercio e Terzo settore Marilisa Milano e Mario Incudine, artista ennese scelto dal primo cittadino consulente a titolo gratuito

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Ermal Meta, artista molto apprezzato dal pubblico, è reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Stella stellina”. Nel 2018 ha vinto Sanremo insieme a Fabrizio Moro.

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