Enna: episodio di bullismo, aggressioni ai danni di uno studente

Grave episodio di bullismo nei pressi di un istituto di scuola superiore di Enna. Cinque contro uno, questa la proporzione. Com’è possibile costatare Enna, piccola città siciliana, importa dalle metropoli i peggiori degli atteggiamenti. Siamo infatti di fronte ad un atto di bullismo, senza se e senza ma. Qualunque sia stata la motivazione alla base della lite, quest’ultima è sfociata nel ricovero in Prontosoccorso della vittima.

La persona aggredita – si tratta di minore quindi non faremmo alcun nome – ha ricevuto dal Prontosoccorso di Enna una prognosi di cinque giorni e refertato: trauma cranico e all’addome, una cervicalgia da contraccolpo e una lesione alla gamba. Per questo motivo dal nosocomio ennese – come prassi vuole – è stato presentato un esposto/segnalazione al Tribunale dei Minori contro gli aggressori anch’essi minorenni.

La vicenda è accaduta nei pressi della scuola e non all’interno dell’edificio e fa stupore come nessuno abbia visto nulla, nessuno ha chiesto l’intervento di professori e/o personale scolastico, nessuno abbia chiesto aiuto.

Il capo di istituto avrebbe sospeso gli aggressori ai quali sarà vietato di andare anche in gita. Nell’Istituto, tra l’altro, attenti alle tematiche più attuali si stava già tenendo un corso di “bullismo e cyberbullismo”, tenuto dal criminologo Nicola Malizia, docente dell’Università Kore.

Si resta attoniti di fronte a una notizia del genere, che mette in discussione un’intera comunità e l’istituzione scolastica tutta, che dovrà necessariamente rivedere la sua posizione in merito a questi fenomeni e prendere provvedimenti singoli e singolari. È chiaro che la violenza germoglia in una società che oramai ha perso ogni genere di freno inibitore e nella quale l’empatia, anche tra quattordicenni, rimane una perfetta sconosciuta.

Non bastano dunque le campagne di sensibilizzazione contro il bullismo ma si inviti concretamente i ragazzi, affinché comprendano che la violenza non è un’ipotesi da contemplare!

