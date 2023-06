Enna: entusiasmo, partecipazione e bellezza per “Ruote nella Storia”

Grande successo per l’appuntamento con Ruote nella Storia che si è tenuto oggi presso alcuni magnifici scenari offerti dalla Provincia di Enna. Luoghi suggestivi che, come per ogni tappa dell’autoraduno realizzato da ACI Storico in sinergia con l’Automobile Club d’Italia, hanno fatto da sfondo alle pregiatissime e affascinati auto d’epoca, sempre protagoniste indiscusse dell’evento che intende coniugare la passione per la cultura dell’automobilismo alla valorizzazione turistica e paesaggistica del nostro Paese.

Fondamentale per la riuscita dell’evento la collaborazione degli Automobile Club locali che, in questa giornata, sono stati rappresentanti egregiamente dall’Automobile Club di Enna presieduto da Alessandro Battaglia e diretto da Maurizio Colaleo.

Preziosa in questa occasione anche la collaborazione del C.A.St.En. (Club Auto Storiche Enna) presieduto da Ugo Gagliano, da sempre fortemente attivo in manifestazioni di questo tipo.

“Un evento questo – ha sottolineato con entusiasmo il direttore di AC Enna Maurizio Colaleo – che ormai è diventato un punto fermo per le auto d’epoca, giunto alla sua terza edizione. In più per affermare l’importanza sempre crescente abbiamo unito altri due eventi importanti che si sono tenuti all’autodromo di Pergusa. Tale rappresentazione è un connubio perfetto tra le spettacolari macchine d’epoca e un’esperienza turistica ineguagliabile in questi luoghi meravigliosi”.

Ruote nella Storia tra gli scenari ennesi ha attraversato tre località molto affascinati, a partire da Borgo Cascino incastonato tra le colline, per poi passare attraverso il centro storico di Aidone fino ad arrivare a Piazza Armerina e la sua arte barocca. In questa occasione, inoltre, la manifestazione dedicata al prestigio delle auto d’epoca è stata anche l’occasione per ricordare tre compianti soci del C.A.St.En., attraverso tre prove di regolarità a bassa componente agonistica, con l’ausilio di pressostati e del servizio di cronometraggio: 1^ Prova di Precisione “Giovanni Fornaia”, 2^ Prova di Precisione “Totò Rampello” e 3^ Prova di Precisione “Nino Gagliano”.

“Tra i momenti più entusiasmanti certamente la visita al Borgo Cascino luogo davvero suggestivo seguito poi dall’ineguagliabile visita a Piazza Armerina – ha detto Ugo Gagliano, presidente del Club Auto Storiche Enna -. Grande partecipazione e soddisfazione da tutti gli equipaggi. Il premio alla vettura più antica e particolare è andato ad una stupenda Fiat Torpedo del 1927 che ci ha colpito per le sue condizioni perfette”.

Circa una trentina le bellissime auto d’epoca che hanno preso parte all’appuntamento, tra cui anche una Ferrari 308 GTB del 1985, una Porsche 911 SC TARGA del 1977, una Maserati 2.24 Biturbo del 199, una Lancia Delta HF Integrale 16v del 1989, una Triumph Herald del 1965, un’Alfa Romeo GT 1.600 del 1973, Alfa Romeo Spider Sprint Veloce del 1971, una Lancia Fulvia coupé del 1973 solo per citare alcune delle splendide vetture, simbolo di evoluzione tecnica e tecnologica, presenti.

L’entusiasmo raccolto durante la giornata fa ben sperare in una quarta edizione dell’autoraduno per il 2024. Intanto Ruote nella Storia torna il prossimo 17 giugno a Novara, con la collaborazione di AC Novara.