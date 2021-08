Enna: entrano nel vivo i festeggiamenti della Madonna Assunta

La solennità dell’Assunzione di Maria ad Enna si celebra ormai da tradizione nella chiesetta dello Spirito Santo. I festeggiamenti per la Madonna di “Menzagustu”, così come viene chiamata in città, sono già iniziati il 31 luglio e ogni giorno hanno visto alle ore 18:30 la recita del rosario e della coroncina delle Dodici Stelle e alle 19 la celebrazione della santa messa con la partecipazione di vari sacerdoti e associazioni religiose cittadine.

I festeggiamenti sono ormai entrati nel vivo e si giungerà ai due giorni più importanti, cioè il 14 agosto con la tradizionale memoria della “Dormitio Virginis” e dell’Assunzione di Maria alle ore 23:00, la cosiddetta “Pasqua di Maria”, e il giorno della festa, 15 agosto, con le celebrazioni eucaristiche alle ore 9, 11:15 e 19.