Enna: entrano nel vivo a Pergusa i festeggiamenti de “U Signuruzzu du lacu”

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Entrano nel vivo a Pergusa i festeggiamenti in onore de “U Signuruzzu du lacu”, appuntamento di fede, tradizione e partecipazione popolare.

Il momento più atteso è in programma domenica 3 maggio, quando il Crocifisso sarà portato in solenne processione per le vie di Pergusa e all’interno del lago, con la benedizione delle acque. Al rientro in chiesa seguirà la supplica al SS. Crocifisso.

Il programma religioso prevede, per sabato 2 maggio, alle ore 18, la Via Matris e il Santo Rosario, mentre alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica con preghiera per i figli defunti e le loro mamme. Domenica 3 maggio la giornata si aprirà alle 8 con il tradizionale risveglio del villaggio con i colpi a cannone. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica con il rito di professione dei nuovi confrati, alle 17 la celebrazione eucaristica e la consacrazione al SS. Crocifisso dei fanciulli e dei ragazzi, e alle 18 la processione. Alle 21 è previsto lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta “La Mediterranea Pirotecnica” di Mattia Arancio.

Ricco anche il programma ricreativo: sabato 2 maggio, dalle 16, giochi senza frontiere per i bambini; alle 19.45 il sorteggio di 10 uccellini offerti dall’Associazione Ornitologica “La Fenice” di Enna; alle 20 la tradizionale rottura delle pignatte e alle 21.30 il concerto della Blasco Tribute Band.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 9 maggio con la festa parrocchiale di chiusura, tra musica, karaoke e salsicciata, e domenica 10 maggio con la passeggiata ecologica a cura del Comitato Lakers Pergusa.