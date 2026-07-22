Enna: entra nel vivo la festa di Sant’Anna

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Prosegue la Festa di Sant’Anna 2026, appuntamento religioso, culturale e identitario che da oltre sessant’anni accompagna la vita della comunità di Enna Bassa.

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Anche quest’anno il programma unisce momenti di preghiera, solidarietà, cultura e aggregazione, confermando il valore di una festa che pone al centro la persona, la famiglia e la cura dei più fragili.

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Tra i momenti più intensi vi è stato l’incontro con le donne in attesa, che durante la celebrazione eucaristica hanno ricevuto una speciale benedizione, affidando alla protezione della Santa il dono della maternità e della vita nascente.

La giornata odierna proseguirà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 19.00, durante la quale sarà conferito il Premio Solidarietà Sant’Anna 2026 alla Casa di Accoglienza Santa Lucia. Il riconoscimento, una terracotta artistica raffigurante l’immagine di Sant’Anna incoronata, viene assegnato ogni anno dal Consiglio Pastorale a persone, associazioni o realtà che si distinguono per il servizio a favore degli anziani, dei bambini e delle persone più fragili. Attraverso questo gesto, la festa di Sant’Anna si conferma anche come la festa della cura, dell’attenzione e della solidarietà verso quanti vivono situazioni di difficoltà.

Alle ore 21.00, sul sagrato della chiesa, spazio ai più piccoli con il musical realizzato dai bambini dell’associazione Piccole Mani, uno spettacolo che esprime la gioia e la creatività delle nuove generazioni, protagoniste della vita della comunità.

Il programma proseguirà domani con la tradizionale Festa dei Nonni, durante la quale i nonni pregheranno per i propri nipoti e chiederanno l’intercessione di Sant’Anna per le loro famiglie e i loro figli.

Venerdì sarà invece dedicato ai gruppi e ai movimenti ecclesiali della parrocchia, protagonisti della vita pastorale durante tutto l’anno.

Sabato si svolgerà la tradizionale Messa dei Confrati, accompagnata dall’atto di affidamento alla propria Santa Protettrice, uno dei momenti più sentiti della preparazione alla solennità.

Domenica si celebrerà la Solennità dei Santi Gioacchino e Anna, che per la comunità di Enna Bassa coincide con la grande Festa di Sant’Anna. Le celebrazioni eucaristiche saranno alle ore 9.00, 11.00 e 18.00. Al termine della Messa delle ore 18.00 prenderà il via la tradizionale processione con il simulacro della Santa per le vie del quartiere.

Al rientro della processione, la serata proseguirà con uno spettacolo pirotecnico offerto dall’amministrazione comunale, che il parroco don Giuseppe Fausciana ringrazia sentitamente, e, alle ore 21.00, in via della Resistenza, con il concerto inserito nel cartellone di Enna Estate 2026, promosso dal Comune di Enna in collaborazione con l’Università Kore di Enna, la Parrocchia Sant’Anna e la A.S.C. Production. Protagonista della serata sarà Deborah Iurato, accompagnata dalla WomenOrchestra diretta dal Maestro Alessandra Pipitone. L’artista porterà in scena lo spettacolo “Battisti al femminile”, un omaggio al repertorio di Lucio Battisti, con gli originali arrangiamenti del Maestro Walter Sivilotti.

“La Festa di Sant’Anna – spiega don Fausciana- rappresenta un patrimonio di fede e di tradizione che, dal 1963, accompagna la crescita di Enna Bassa, diventando nel tempo uno dei principali riferimenti identitari della comunità. In un quartiere che oggi costituisce un importante polo urbanistico, culturale e universitario della città, questa ricorrenza continua a custodire e rinnovare il senso di appartenenza, favorendo l’incontro tra le generazioni e promuovendo i valori della solidarietà, della cura e della educazione. La comunità parrocchiale rinnova l’invito a tutti i cittadini a partecipare ai numerosi appuntamenti religiosi e civili, vivendo insieme una festa che continua a essere espressione autentica della storia, della fede e dell’identità di Enna Bassa”.