Enna: entra nel vivo la festa di Maria Santissima La Nuova

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Entra nel vivo a Enna la festa di Maria Santissima La Nuova, promossa dal Collegio Santa Maria La Nuova e dalla Parrocchia San Cataldo. Dopo l’avvio degli appuntamenti religiosi, il programma prosegue oggi, giovedì 9 aprile, con il secondo momento del triduo di esercizi spirituali, guidato dal parroco don Filippo Salerno e in programma alle ore 20.

Il triduo si concluderà venerdì 10 aprile, sempre alle 20, con gli esercizi spirituali e la Santa Messa. Fino a venerdì è inoltre prevista l’apertura dello spazio espositivo dalle 17 alle 19.30.

Il momento centrale della festa sarà sabato 11 aprile, giornata dedicata alla festa. Alle 11 è in programma la solenne Messa dei confrati, animata dalla Corale parrocchiale di San Cataldo. Alle 13 si terrà la traslazione del simulacro e la vestizione della Madonna, a cura dei confrati. In serata, alle 18, partirà la solenne processione del simulacro di Maria Santissima La Nuova, portato a spalla dai confrati lungo le vie della città.

La festa si concluderà domenica 12 aprile con la Santa Messa delle 10.30, ancora una volta animata dalla Corale parrocchiale di San Cataldo.

Un appuntamento molto sentito dalla comunità religiosa ennese, che anche quest’anno rinnova una tradizione di profonda devozione mariana.