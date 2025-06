Enna: entra nel vivo la Festa del Sacro Cuore di Gesù

PUBBLICITÀ

Entra nel vivo la Festa del Sacro Cuore di Gesù ad Enna.

Stasera, venerdì 13 giugno, la Recita del Santo Rosario e Coroncina al Sacro Cuore di Gesù alle ore 19,00, seguita alle ore 19,30 dalla Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Pio Lovetti e affidamento dei bambini al Sacro Cuore di Gesù.

Sabato, alle ore 15,00, si terrà la Celebrazione Eucaristica presso la Casa Circondariale “Luigi Bodenza” di Enna. In serata, alle ore 19,00, si ripeteranno la Recita del Santo Rosario e la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù, seguite alle ore 19,30 dalla Celebrazione Eucaristica con Professione dei Confrati Novizi e rinnovo della professione dei Confrati per il 25° Anniversario.

Domenica 15, giorno della festa, si comincerà alle ore 08,30 con la Celebrazione Eucaristica. Alle ore 11,00 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Don Carmelo Salinitro. I canti liturgici saranno eseguiti dalla corale “San Cataldo“. Alle ore 18,30 avrà inizio la Processione del fercolo per le vie della Città: Via Colombaia, Via Firenze, Via Ragusa, Via Catania, Via Palermo, Via Trieste, Piazza Giovanni XXIII, Via Legnano, Via Roma sino al Duomo. Alle ore 20,00, al Duomo, ci sarà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Mons. Vincenzo Murgano. Il ritorno seguirà l’itinerario: Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Via Catania, Via Ragusa, Via Firenze, Via Colombaia.

Il programma ricreativo prevede venerdì alle ore 17,00 con la Festa dei “Bambini del Cuore” in collaborazione con il C.S.I. Alle ore 21,30 ci sarà il concerto della “FESTA LUNGA BAND” e, contemporaneamente, lo Street Food. Sabato, alle ore 21,30, continueranno sia lo Street Food che il concerto “SECONDO TEMPO ITALIANO”. Domenica, giorno della festa, alle ore 21,30 è previsto lo Spettacolo di Cabaret “I BADABOOM”.