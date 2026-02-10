Enna, Ente Autodromo: il Consiglio Comunale boccia la revoca della liquidazione

Consiglio Comunale di Enna
Il Consiglio comunale di Enna, chiamato ad approvare la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa, ha fatto registrare 10 voti favorevoli e 9 contrari. Il regolamento, però, prevede la maggioranza assoluta, pari a 13 consiglieri su 24.

Sull’esito della seduta intervengono i consiglieri Comito, Di Venti, Catalano, Firrantello, Fiammetta, Nicosia, Ferrari, Gloria, Vasapollo, che parlano di una «delibera senza numeri e senza pareri», sottolineando come la maggioranza abbia bocciato l’atto «per coerenza politica e rispetto delle regole».

Secondo i firmatari della nota, si è trattato di «una proposta di delibera priva dei numeri necessari, appesantita da una serie di pareri negativi e segnata da una evidente contraddizione politica». L’opposizione, spiegano, «ha portato in aula una proposta che, per essere approvata, richiedeva 13 voti favorevoli». Tuttavia, «al momento della discussione e della votazione, i consiglieri presenti dello schieramento proponente erano soltanto 10, rendendo di fatto impossibile il raggiungimento della maggioranza richiesta».

A incidere, evidenziano ancora i consiglieri, «non è stata però solo la mancanza dei numeri». La proposta «è arrivata in Consiglio con tre pareri tecnici e contabili negativi, espressi dagli uffici competenti, ai quali si è aggiunto un quarto parere negativo in corso di seduta da parte del Segretario comunale». Un «quadro tecnico-amministrativo unanimemente critico, che ha pesato in modo decisivo sull’esito della votazione».

La maggioranza consiliare ha quindi espresso voto contrario «sulla scorta di due motivazioni precise: una politica e una di legittimità».

Sotto il profilo politico, i consiglieri parlano di «una vera e propria schizofrenia politica». La proposta mirava «a riportare in aula una revoca dello stato di liquidazione che è stato provocato dalla stessa opposizione, la quale il 30 luglio 2024 aveva bocciato la proroga della durata dell’Ente Autodromo di Pergusa, determinandone l’avvio della liquidazione». Una «contraddizione ritenuta insanabile: denunciare oggi i danni politici e amministrativi di una scelta che ieri è stata consapevolmente compiuta dallo stesso schieramento».

Sotto il profilo della legittimità, la posizione è stata «altrettanto netta». È stato ritenuto «impossibile votare una proposta gravata da quattro pareri tecnici e contabili contrari, in quanto priva dei presupposti minimi di regolarità amministrativa e contabile». In questo contesto, «qualsiasi valutazione di opportunità politica è stata giudicata recessiva rispetto ai rilievi formali espressi dagli organi competenti».

Da qui la conclusione ribadita in aula: «la politica non può derogare al rigoroso rispetto delle regole». Il Consiglio comunale «non può assumersi la responsabilità di approvare atti in contrasto con pareri tecnici e contabili negativi, né può trasformare una scelta politica in una forzatura giuridica».

La seduta si è così chiusa con una bocciatura che, secondo i firmatari della dichiarazione, «va oltre la singola proposta e riafferma un principio fondamentale dell’azione amministrativa: senza legittimità e senza coerenza politica non può esserci alcuna decisione credibile».

