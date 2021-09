Enna. Ente Autodromo, Di Maggio: “Si può essere così autolesionisti?”

“Si può essere così autolesionisti a Enna? Pare proprio di sì”. A dirlo è il segretario provinciale di Coraggio Italia, Gaetano Di Maggio, “sconcertato della situazione – ha comunicato – che tutti noi stiamo assistendo sul rinnovo del CDA nell’ente autodromo di Pergusa. Da tempo si sapeva della scadenza naturale del CDA e da tempo ci si doveva preparare a tale rinnovo per non creare problemi di organizzazione agli eventi sportivi. E invece no”.

“Non solo si va ben oltre la scadenza – prosegue Di Maggio – ma si ritarda anche a nominare i componenti. Perchè? A chi giova? Non si riesce proprio a capire. Un’amministrazione comunale supportata da una maggioranza bulgara non è capace di trovare la sintesi in una situazione tanto delicata quanto importante? Proprio così”.

“Come partito – continua il segretario – non entriamo nel merito del nome di chi debba rappresentante l’ente, noi siamo per il rilancio dell’autodromo a prescindere da chi lo rappresenti. Come si giustificheranno con gli sportivi o peggio ancora con la comunità ennese tutta per avere già perso l’occasione di disputare il trofeo di Proserpina? Che succederà se perderemo altri appuntamenti? Cosa dire, ancora, dei precari che lavorano da tantissimi anni nell’ente e aspettano di essere stabilizzati?”.