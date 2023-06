Enna: Enrico La Bianca, Francesco Incandela Drumatic 2 e Francesco Maccarrone al Garage Arts Platform

Il 13, 15 e 16 giugno tre serate scandiranno una settimana ricca di iniziative al Garage Arts Platform a Enna.

Martedì dalle 19 alle 22 si inaugura (ingresso libero) la nuova mostra fotografica di Enrico La Bianca “Grazie alla luce che mi fa vedere l’ombra”.

In mostra diverse serie fotografiche di Enrico La Bianca e composizioni nate dalla sperimentazione su polaroid, che comprende anche la trasformazione dell’immagine con l’intervento manuale. L’installazione multimediale “Identity”, nata dalla ricerca con immagini trovate online e ricomposte nell’omonima pubblicazione del 2020, presenta una speculazione critica e ironica sull’identità dell’individuo nelle metropoli, ma affronta anche il tema del ruolo e senso della street photography oggi, nell’epoca della pervasività della fotografia digitale automatizzata che genera una mappatura visiva globale, un’infrastruttura digitale per l’orientamento stradale. Il dispositivo, posto su auto in corsa, registra suo malgrado anche gli individui che quelle strade attraversano, accumulando così informazione visiva di momenti, incontri, casualità e altri dettagli della vita nella metropoli, che Enrico La Bianca ha raccolto, selezionato e risemantizzato attraverso accostamenti e sovrapposizioni tra immagini. L’ambientazione sonora della mostra nasce dalla collaborazione con Taru, progetto musicale di Ruggero Lambo. La mostra sarà visitabile durante le aperture del Garage Arts Platform per altri eventi e su appuntamento fino al 13 luglio.

Giovedì alle ore 21 si esibisce dal vivo il Francesco Incandela Drumatic 2 (ingresso 7/5 euro con tessera). Il Drumatic 2 è composto da Francesco Incandela (violino, mando elettrico, loop & live electronics) e Vincenzo Lo Franco (batteria).

Il violino è al centro della performance, non come protagonista di una scrittura virtuosistica ma come narratore e sviluppatore di storie sonore che si evolvono in modo sempre inaspettato ora traendo spunto da moduli ritmici, ora da intuizioni melodiche. Minimalismo, loop, suoni mediterranei e sonorità filmiche con improvvise virate prog rock in cui è sempre il violino a cambiare pelle e a tirare la volata agli strumenti che lo sostengono.

Venerdì 16 giugno alle ore 21 arriva in garage Francesco Maccarrone con il suo spettacolo “In Poesia Veritas” (ingresso 3 euro con tessera). “In Poesia Veritas” è un ironico e graffiante racconto in versi che attraversa sensazioni, contraddizioni e paradossi nella caotica società contemporanea. Una ricerca di senso tra Palermo, lavoro, burocrazia, amore e una sbronza.