Enna, ENDOLAB 2026: gastroenterologia tra clinica e intelligenza artificiale

Enna si conferma un punto di riferimento crescente nel panorama accademico e scientifico italiano grazie al congresso ENDOLAB 2026, in programma il 7 marzo al Federico II Palace Hotel.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Focus on Colorectal Diseases 2026: dall’esperienza clinica all’intelligenza artificiale”, rappresenta un appuntamento di altissimo profilo dedicato all’innovazione diagnostica e terapeutica delle patologie gastrointestinali.

Sotto la guida scientifica di Marcello Fabio Maida, professore associato di Gastroenterologia dell’Ateneo ennese, l’evento porta al centro della Sicilia un confronto di livello nazionale, confermando, anche, la capacità dell’Università di attrarre esperti, clinici e ricercatori provenienti dai principali centri italiani.

Il congresso offrirà una panoramica completa sulle aree più avanzate della gastroenterologia e dell’endoscopia: prevenzione del carcinoma del colon-retto; endoscopia avanzata; gestione delle MICI; malattie funzionali e diverticolari. In ogni sessione sarà messo in risalto il ruolo sempre più determinante dell’Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence – AI), oggi protagonista nella colonscopia di screening, nella caratterizzazione delle lesioni, nella patologia digitale e nei percorsi clinici personalizzati.

Il programma prevede cinque sessioni tematiche, una Lectio Magistralis dedicata alla patologia digitale e una tavola rotonda sull’impatto dell’AI nella gastroenterologia moderna, con la partecipazione di specialisti provenienti da centri di eccellenza nazionali.

L’evento si svolgerà con il patrocinio dell’Università Kore di Enna e delle principali società scientifiche del settore (SIGE, SIED, AIGO), oltre che dell’ASP di Enna e degli Ordini dei Medici di Enna e Caltanissetta. Con ENDOLAB 2026, la Kore di Enna rafforza il proprio ruolo nella formazione avanzata, nella ricerca clinica e nell’innovazione tecnologica, contribuendo in modo concreto alla crescita scientifica del territorio e del Paese.

Il congresso è accreditato ECM (ID 471269) per Medici Chirurghi e prevede l’assegnazione di 7 crediti formativi. La partecipazione è gratuita, con pre-registrazione obbligatoria entro il 20 febbraio 2026 tramite il form disponibile sul sito di Meeting & Creative. Il congresso è riservato a un massimo di 70 partecipanti.

Durante la giornata saranno garantiti servizi di segreteria, hospitality desk e centro slide. Gli attestati ECM saranno inviati successivamente via e-mail ai partecipanti che avranno soddisfatto i requisiti previsti.