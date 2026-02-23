Enna, ENDOLAB 2026: congresso su malattie colorettali e intelligenza artificiale

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si conferma protagonista dell’eccellenza sanitaria grazie al congresso ENDOLAB 2026, in programma il 7 marzo presso il Federico II Palace Hotel. L’evento, intitolato “Focus on Colorectal Diseases 2026: dall’esperienza clinica all’intelligenza artificiale”, rappresenta un momento di straordinaria importanza per l’intera sanità ennese, frutto di una sinergia virtuosa tra l’ASP e l’Università Kore che sta consolidando sul territorio competenze di livello nazionale nel campo della gastroenterologia e dell’innovazione diagnostica.

PUBBLICITÀ

La direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale guidata dal direttore Generale Mario Zappia ha voluto sostenere questa iniziativa scientifica, consapevole che la formazione continua, l’innovazione tecnologica e l’aggiornamento professionale dei propri operatori sanitari significa offrire ai cittadini ennesi standard di cura sempre più elevati e allineati alle migliori pratiche cliniche nazionali e internazionali.

Sotto la guida scientifica del prof. Marcello Fabio Maida, medico dell’ASP di Enna e professore associato di Gastroenterologia presso l’Università Kore, il congresso porterà nel cuore della Sicilia un confronto di altissimo profilo che vedrà la partecipazione di esperti, clinici e ricercatori provenienti dai principali centri italiani. La figura del professore Maida rappresenta perfettamente il modello di collaborazione tra servizio sanitario pubblico e università che l’ASP di Enna sta coltivando nel tempo, permettendo ai professionisti di coniugare l’attività assistenziale quotidiana con la ricerca clinica e la didattica universitaria, in un circolo virtuoso che arricchisce sia la qualità delle prestazioni erogate ai pazienti sia il patrimonio scientifico dell’ateneo ennese.

Il programma scientifico di ENDOLAB 2026 affronterà le aree più avanzate della gastroenterologia moderna, dalla prevenzione del carcinoma del colon-retto all’endoscopia avanzata, dalla gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali alle patologie funzionali e diverticolari, mettendo al centro di ogni sessione il ruolo sempre più determinante dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana.

L’AI è oggi protagonista nella colonscopia di screening, nella caratterizzazione delle lesioni, nella patologia digitale e nei percorsi terapeutici personalizzati, aprendo scenari innovativi che l’ASP di Enna intende esplorare e implementare progressivamente nei propri percorsi assistenziali per garantire ai cittadini della provincia diagnosi sempre più precise e tempestive.

Il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa: “Siamo orgogliosi di promuovere ENDOLAB 2026 perché rappresenta perfettamente la visione di sanità che stiamo costruendo per il nostro territorio. L’intelligenza artificiale applicata alla gastroenterologia non è fantascienza, ma uno strumento che può migliorare significativamente la capacità diagnostica dei nostri reparti e ambulatori. Stiamo lavorando per un’eccellenza sanitaria provinciale solida e duratura”.

Il congresso consolida il ruolo strategico dell’ASP ennese nel panorama sanitario siciliano. Accreditato ECM con l’assegnazione di 7 crediti formativi per Medici Chirurghi, il congresso prevede la partecipazione gratuita fino a un massimo di 70 iscritti, con preregistrazione obbligatoria entro il 20 febbraio 2026 tramite il portale Meeting & Creative.

Per l’ASP di Enna, ENDOLAB 2026 non è semplicemente un evento congressuale, ma un tassello fondamentale di quella strategia di investimento nella formazione continua e nell’innovazione tecnologica che sta trasformando l’azienda sanitaria provinciale in un polo di riferimento per la qualità delle cure.