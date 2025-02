Enna: Enaip partecipa ad avviso per la formazione d’eccellenza nel settore turistico

PUBBLICITÀ

ENAIP ENNA IMPRESA SOCIALE partecipa all’Avviso emanato dal Ministero del Turismo per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione.

La partnership promossa da ENAIP ENNA prevede la partecipazione di università, fondazioni, enti di formazione, associazioni di categorie, gruppi alberghieri a nazionale e regionale, centri turistici, enti certificatori riconosciuti dal MIUR, soggetti del terzo settore e associazioni sportive nazionali. L’obiettivo della partecipazione all’Avviso è quello di creare figure di tipo manageriale nel settore turistico, attraverso l’acquisizione di nuove competenze o il rafforzamento di quelle già esistenti, accrescere le competenze per gli operatori del settore turistico che sono già inseriti nel mercato del lavoro, ampliare i bacini occupazionali e l’offerta di lavoro nel settore, innalzare il livello professionale nel turismo, anche ai fini del conseguimento della specializzazione e aggiornamento.

“Il contesto di riferimento – spiega il presidente Giuseppe Marchì – è quello di una Sicilia che vuole consolidare la sua crescita turistica, superando la stagionalità e valorizzando le sue specificità attraverso il turismo sportivo di qualità. Il corso si inserisce in questo quadro, mirando a valorizzare le risorse naturali e infrastrutturali della regione Sicilia”.

“Il percorso formativo proposto – aggiunge il direttore generale Salvo Notararigo – è altamente innovativo e si propone di formare esperti in grado di sviluppare prodotti turistici specifici per il turismo golfistico, velico e cicloturismo, in grado di attrarre un pubblico internazionale appassionato di queste discipline”.

Il corso di alta specializzazione si propone di formare professionisti altamente qualificati nel settore del turismo sportivo, attraverso un percorso che integra competenze tecniche specifiche e competenze trasversali essenziali per operare in un mercato globale e in continua evoluzione. L’obiettivo è rispondere alle sfide del turismo sportivo moderno, combinando la gestione operativa delle attività turistiche con un approccio strategico che integri sostenibilità, digitalizzazione e comunicazione.

Potranno accedere al corso di alta formazione e ai vari master sia i lavoratori e le lavoratrici già inserite nel settore turistico che le persone disoccupate o in condizione di non occupazione. I percorsi dovranno perseguire uno o più obiettivi formativi aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze e skills specifiche e/o specialistiche per il settore turistico e per i servizi del turismo, ovvero inerenti ai comparti strategici individuati nel “Piano Strategico del turismo 2023-2027” (turismo organizzato, fiere e MICE, accessibilità e mobilità turistica, wellness tourism, turismo culturale, strutture ricettive, turismo leisure, turismo di alta gamma). Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciata una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013.

“In linea con i corsi già attivati con ITS TURISMO Fondazione Archimede di Siracusa presso la nostra sede di Enna vogliamo mettere a disposizione dei nostri giovani – dicono il presidente e il direttore generale di ENAIP – un’offerta di alta formazione nel campo turistico in grado di rispondere alla domanda del mercato sempre alla ricerca di figure professionali di altissima professionalità con il coinvolgimento delle aziende del territorio e di tutte le agenzie educative”.