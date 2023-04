Enna: emodinamica in situazione di stallo, presentata interrogazione consiliare

Un’interrogazione consiliare è stata presentata dall’opposizione (Pd e Nuova Cittadinanza) affinchè il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro possa farsi da tramite per capire quale sia il motivo del ritardo dell’Emodinamica ad Enna e quali siano i termini per vedere finalmente realizzato un servizio vitale per il territorio e non solo per la città.

“Una ridda di voci differenti è diventata padrona della scena – si legge nell’interrogazione -. Sembrerebbe, infatti, che la gara relativa alla fornitura delle attrezzature, con scadenza all’inizio marzo, sia andata deserta per l’aumento dei prezzi nel frattempo verificatosi e non certo solo per le contingenze, che ben conosciamo, ma anche per i ritardi nelle procedure burocratiche necessarie al suo espletamento. Condizione questa che implicherebbe una revisione dei prezzi e quindi un nuovo bando, sempre che l’Asp proceda ad un’integrazione con fondi propri, che colmi la differenza fra i 2.500.000 euro stanziati dalla Regione e la somma oggi necessaria. Una situazione abnorme, che se vera rimanderebbe la realizzazione del servizio di anni”.

“Altra ipotesi – prosegue l’interrogazione – vorrebbe che la gara sia stata prorogata per via di un ritardo nella risposta ai chiarimenti avanzati da una ditta che avrebbe voluto partecipare ed a cui tali chiarimenti pare siano stati forniti appena un paio di giorni prima scadenza dei termini, rendendo così necessaria una proroga degli stessi. Cosa questa, che anche se resa possibile dalla normativa, denunzierebbe in ogni caso un ritardo ingiustificabile”.

“Siamo ben consapevoli – spiega il primo firmatario, il consigliere Dario Cardaci – che il Sindaco non abbia competenze specifiche sull’argomento, ma è pur sempre la prima autorità sanitaria del territorio e questo è un problema che affligge la comunità che lo ha scelto. Per questo motivo utilizziamo uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione per coinvolgerlo in una azione che ci sembra più che giusta: qui di mezzo c’è la vita della gente, su questo non si scherza e mai come in questo caso c’è bisogno di fare chiarezza. Non vorremmo nemmeno lontanamente immaginare, che chi è preposto al governo della nostra sanità non sappia reagire con i fatti, all’ingiuria che abbiamo subito quando tutto il mondo della sanità nissena per bocca di un autorevole deputato, dichiarava con astio mai visto, la sua assoluta contrarietà a che anche Enna avesse l’emodinamica perché questo avrebbe fatto assottigliare l’utenza che Caltanissetta aveva. Come se gli ennesi fossero solo numeri e, quindi, seguendo questa logica, avessero meno diritto di sopravvivere. Follie indecenti”.

“Ora ci chiediamo – prosegue il consigliere di Nuova Cittadinanza – come sia possibile che a fronte di un finanziamento di 2,5 milioni di euro messo a disposizione dalla Regione, nulla si veda ancora all’orizzonte. Qualcuno o qualcosa avrà pure causato questo ritardo e allora chi? Che cosa? Non è possibile giocare sulla pelle degli ennesi in questo modo. E’ chiaro che sommando ritardi su ritardi i prezzi aumentino ed è altrettanto chiaro, se questo è il vero motivo, che l’Asp dovrà colmare la differenza fra quello che bastava e che la Regione aveva messo e quello che oggi serve, inclusa una nuova gara e tanto altro tempo, ma è possibile che nessuno risponda? E’ possibile che se inefficienze ci sono state nessuno paghi? E’ venuto il momento di sapere la verità, solo la verità. Dal Ciss in poi – conclude Cardaci – ne stiamo subendo troppe: ora basta”.