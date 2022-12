Enna: Emodinamica all’Umberto I, indetta la gara

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato l’indizione della gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e la fornitura delle attrezzature e dell’impiantistica per l’emodinamica del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna. I lavori interesseranno i nuovi locali presso i quali sarà allocato il servizio di emodinamica, attualmente utilizzati dalla rianimazione che è destinata a occupare spazi più ampi e funzionali rispetto agli attuali.

PUBBLICITÀ

Le attrezzature più importanti sono il detettore digitale, l’angiografo, gli ecografi, un generatore radiogeno, un monitor, un sistema digitale, il tavolo operatorio e l’apparecchio di anestesia.

La gara, “chiavi in mano” che prevede una base d’asta di € 2.383.000,00 oltre iva e oneri vari, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sarà espletata telematicamente sulla piattaforma apposita messa a disposizione da Consip.

“E’ il nostro regalo di Natale alla città di Enna e alla provincia. La realizzazione dell’emodinamica – hanno dichiarato il direttore generale Francesco Iudica e il direttore sanitario Emanuele Cassarà – è un ulteriore tassello nel processo di crescita dell’offerta sanitaria del nostro territorio, un impegno che avevamo assunto e sulla cui realizzazione non abbiamo mai mollato un attimo, consapevoli come siamo che la tutela della salute in condizioni di emergenza non può essere delegata ad altre strutture e come la scommessa universitaria rappresentata dalla Kore debba essere accompagnata dalla crescita delle specialità che possano determinare la clinicizzazione dei reparti dell’Umberto I per avviarlo ad essere il Policlinico della Sicilia centrale”.

“I sentimenti di soddisfazione – proseguono – si accompagnano a quelli della gratitudine per la direzione amministrativa, per gli uffici del provveditorato che hanno accompagnato il percorso amministrativo e per il dott. Lello Vasco, che è stato anima e guida dell’emodinamica che verrà e che sarà per la sanità ennese il più importante dei risultati di questi ultimi anni”.

Il dott. Lello Vasco, direttore della cardiologia dell’Umberto I, afferma: “La realizzazione dell’emodinamica rappresenta un traguardo importantissimo per la nostra comunità. La sinergia fra tutti i soggetti coinvolti ha permesso di raggiungere un obiettivo che ha costituito da sempre una stella polare del mio impegno che mi consente ora di completare il processo di rilancio della cardiologia ennese, disegnato sin dall’inizio della mia direzione, nel luglio del 1999”.

I tempi di completamento, dall’aggiudicazione della gara, sono di sei mesi ed è possibile che, ancor prima del Natale del prossimo anno, Enna e gli ennesi avranno la loro emodinamica.