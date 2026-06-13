Enna, emicrania: all’Umberto I visite e consulenze gratuite il 17 giugno

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Il 17 giugno l’ospedale Umberto I di Enna apre le porte a chiunque voglia saperne di più sull’emicrania, con un’intera giornata di servizi gratuiti dedicati a una delle malattie neurologiche più diffuse e al tempo stesso più sottovalutate.

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L’iniziativa rientra nell’Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, giunto quest’anno alla sua quarta edizione e che coinvolge oltre 140 ospedali in tutta Italia accreditati con il Bollino Rosa, il assegnato alle strutture che si distinguono per l’attenzione alla salute femminile e di genere.

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Nel 2026 l’ospedale di Enna ha ottenuto tre Bollini Rosa, il risultato più alto attribuito da Fondazione Onda ETS, a conferma di un impegno concreto e continuativo nella tutela della salute delle donne e nella qualità dei percorsi clinici offerti.

In quella data, i cittadini potranno accedere gratuitamente a visite neurologiche, consulenze specialistiche, test diagnostici, materiale informativo e momenti di confronto con i professionisti del reparto. L’obiettivo è duplice: da un lato avvicinare le persone a una diagnosi precoce, spesso ancora troppo lontana dalla realtà quotidiana di chi soffre di emicrania; dall’altro abbattere lo stigma che ancora circonda questa patologia, troppo spesso liquidata come un semplice mal di testa passeggero.

L’emicrania è invece una malattia neurologica cronica e disabilitante, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la seconda causa di disabilità a livello globale. In Italia ne soffrono oltre sei milioni di persone, con una netta prevalenza femminile: circa il settanta per cento dei pazienti è donna, a causa del ruolo esercitato dagli ormoni sessuali femminili.

Nonostante la sua diffusione, la malattia rimane largamente sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con un rischio concreto di cronicizzazione quando non si interviene in tempo.

Accedere alla giornata è semplice, per la prenotazione basta chiamare, da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 11:00, il numero 0935516624, e seguire le indicazioni del personale per essere orientati verso i servizi disponibili.

Per conoscere in anticipo il programma dettagliato e l’elenco completo di tutte le strutture aderenti sul territorio nazionale, nonché approfondire l’attività di Onda ETS, è possibile consultare il sito dedicato all’indirizzo: https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w44