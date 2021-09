Enna: emersione è integrazione, la Prefettura assicura celere risposta alle domande di regolarizzazione

Lo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Enna ha assicurato e continua ad assicurare elevati standard di risposta nell’evasione delle pratiche di emersione presentate ai sensi dell’art. 103 del c.d. decreto Rilancio.

Grazie anche alla sinergia tra le componenti del SUI, non disgiunta dalla collaborazione offerta dai due giovani interinali selezionati da “Mainpower”, sta proseguendo l’azione di spinta all’integrazione, che non può non passare attraverso l’emersione dei rapporti di lavoro.

Dall’entrata in vigore della novella normativa il 76% delle posizioni lavorative sono state definite. La metà di queste sono riconducibili a lavoro domestico. Per il 17% dei procedimenti di emersione è stato avviato il rigetto e si resta in attesa di riscontro, mentre nemmeno il 10% sono state chiuse con esito negativo.

Dei rigetti opposti, la quasi totalità discende dalla mancata esibizione di documentazione utile ai fini della definizione delle pratiche, non opportunamente integrata a seguito di formale sollecito di questo Ufficio.

Solo 2 le rinunce pervenute dopo la presentazione della domanda di emersione e 2 i decessi di datori di lavoro a seguito dei quali sono stati rilasciati permessi di soggiorno in attesa di occupazione, non precludendo così ai prestatori di lavoro la possibilità di soddisfare la propria offerta di lavoro con altra parte datoriale.

Tale attività assume maggiore risalto se letto congiuntamente ad altri importanti segnali di inclusione, quali, ad esempio, quello portato avanti da Umana Solidarietà in seno al progetto Su.Pre.Me finanziato dalla Regione Siciliana, per sensibilizzare la popolazione straniera soggiornante regolarmente sul territorio alla conoscenza di informazioni basilari sulla salute e sulla sanità al fine di agevolare il loro accesso ai servizi sanitari in maniera informata e consapevole.

Proprio al riguardo, si comunica che un camper medico-sanitario attrezzato e una equipe multidisciplinare, formata da professionisti in area medico-legale-psicologica e mediatori culturali sarà presente nel Comune di Piazza Armerina, nei giorni 28 e 29 settembre e nel Comune di Aidone il 30 settembre.