Enna, emergenze legate al maltempo: l’intervento di Alfredo Schilirò (Cgil)

“Forse solo in questi momenti eccezionali e di crisi si apprezza il lavoro pubblico”. A dirlo è Alfredo Schilirò, Segretario Generale della Filctem e della Funzione Pubblica Cgil di Enna, che interviene sul ruolo dei lavoratori pubblici impegnati in questi giorni a fronteggiare le emergenze legate al maltempo.

Secondo Schilirò, “le politiche messe in atto dai vari governi in Italia e in Europa hanno privilegiato il privato a discapito del pubblico”, riducendo le risorse destinate al settore pubblico e diffondendo l’idea che “il pubblico è poco efficiente e solo il privato è efficace”.

“La nostra isola in questi giorni è sferzata da un ciclone – continua il sindacalista della Cgil ennese – e i lavoratori degli uffici tecnici dei comuni, la polizia municipale, i vigili del fuoco, i lavoratori Enel ecc. sono costantemente in prima linea per fronteggiare le emergenze”. Tuttavia, “la politica e le istituzioni non rispondono alle esigenze dei lavoratori dell’emergenza come dovrebbero”, perché “le politiche economiche attuate sono orientate a sminuire il lavoro pubblico e a incentivare solo il profitto”.

Schilirò sottolinea inoltre che “nelle leggi di bilancio vengono riservate poche risorse per il pubblico e incentivati invece politiche per gli armamenti”. Per questo, “a nostro parere bisogna cambiare rotta”. È infatti “opportuno che si punti nella valorizzazione di questi settori incrementando le risorse per potenziare i mezzi, per potenziare e qualificare gli organici degli enti locali e nel corpo dei vigili del fuoco”.

Nel suo intervento, il Segretario Generale della Filctem e della Funzione Pubblica Cgil di Enna evidenzia anche come “i blackout che hanno colpito la rete elettrica vengono risolti grazie allo straordinario impegno profuso dai lavoratori dell’Enel”.

“Occorre fare delle scelte e darsi delle priorità – conclude Schilirò –. Se si riconosce che la crisi climatica è una vera emergenza, allora occorre puntare su soluzioni per portano all’ammodernamento delle infrastrutture”.