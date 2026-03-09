Enna, emancipazione femminile e lotta alla violenza: premio agli studenti del Neglia-Savarese

Successo per gli alunni della classe I D dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese”, vincitori del primo premio nella sezione “Cortometraggi” del concorso “Oltre l’ombra: il lungo cammino delle donne”. La premiazione si è svolta presso l’Auditorium Falcone-Borsellino del Tribunale di Enna.
Il contest, promosso dal Comitato Pari Opportunità di Enna, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, ha visto i ragazzi distinguersi per un’opera video capace di raccontare con vivacità le tappe dell’emancipazione femminile e la lotta alla violenza di genere.
Soddisfatta la guida del progetto, la Prof.ssa Paola Di Maggio, che ha lodato i suoi allievi: “Sono orgogliosa della sensibilità, della passione e dell’impegno mostrato dai ragazzi in ogni fase del lavoro”.
Un riconoscimento che premia la capacità della scuola di unire creatività e impegno civile su temi di stretta attualità.