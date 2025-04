Enna: Elpis rinnova il direttivo e rilancia l’impegno per i diritti dei figli autistici

PUBBLICITÀ

Si è riunita lo scorso 3 aprile l’assemblea dei soci di Elpis (Speranza), formata da genitori di figli autistici di Enna e provincia, che ha approvato il bilancio.

Inoltre, è stato eletto il nuovo direttivo per il triennio 2025-2027, così composto: presidente Davide Lo Presti; vicepresidente Vincenzo Bandinu; tesoriera Rosa Maria La Martina; segretaria Rosalia Mustica; consiglieri Toti Pantaleo e Michele Scinardo Tenghi.

Il nuovo direttivo si propone di far rispettare integralmente, da parte delle istituzioni, i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) e di avviare un confronto leale e diretto per cercare di risolvere tutte le problematiche burocratiche che, purtroppo – comunica il direttivo – allungano i tempi per l’attuazione delle norme vigenti, le quali, di fatto, vengono applicate solo parzialmente.