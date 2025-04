Enna, elezioni Rsu Tribunale: Cgil prima forza sindacale

PUBBLICITÀ

Si sono concluse lo scorso 16 aprile le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni. L’esito elettorale ha consacrato la F.P. CGIL come prima organizzazione sindacale per consensi attribuiti nel comparto giustizia presso il Tribunale di Enna con il 42 % sul totale dei voti espressi con l’attribuzione di ben 3 seggi Rsu in ragione dei 44 consensi ottenuti sui 103 voti validi.

I rimanenti seggi sono stati distribuiti tra Unsa (2), Cisl (1) e Confintesa (1).

“Il risultato fa sicuramente rumore – ha commentato Pietro Vanadia, dirigente sindacale della Cgil con delega specifica all’Ufficio per il Processo – non solo per le percentuali raggiunte, ma in ragione del fatto che tutti e tre i candidati eletti, tesserati CGIL, Pietro Vanadia (il più votato in assoluto con ben 31 voti) Vito Cardaci e Manuela Lentini, Funzionari Addetti all’Ufficio per il Processo, appartengono (così come la loro collega Angela Caruso, eletta con Confintesa) al personale precario assunto con fondi PNRR. Il messaggio è chiaro: i precari della Giustizia hanno voce e diritti e in loro viene riposta la fiducia non solo dei colleghi con contratti a termine nel giugno 2026, ma anche di larga parte dei colleghi ‘strutturati’”.

“Il valore simbolico di questa partita elettorale – prosegue – sta proprio nella voglia di riscatto di quei 41 lavoratori e lavoratrici – Funzionari Aupp (31), Funzionari Tecnici (3) e Operatori Data Entry (7) – che ogni giorno, al Tribunale di Enna, garantiscono il funzionamento del comparto Giustizia e nel loro riconoscimento da parte dei colleghi che quotidianamente lavorano fianco a fianco a queste figure. Lavoratori dotati di competenze specialistiche e di una dedizione straordinaria costretti ad operare in situazioni di precarietà e incertezza e che solo tramite il percorso di stabilizzazione intrapreso, potranno contribuire in modo duraturo al miglioramento della giustizia italiana. Il nostro grazie va a tutti i colleghi che hanno permesso di raggiungere questo straordinario e storico esito elettorale – ha proseguito Vanadia – compresi tutti coloro che si sono impegnati nelle commissioni elettorali e ai seggi per garantire il grande esercizio di democrazia sui luoghi di lavoro pubblico. Da parte nostra non possiamo che assicurare che ci faremo rappresentanti degli interessi e dei diritti di tutti i dipendenti. Il crescente consenso, inoltre, ci anima, come Cgil, a proseguire le nostre battaglie per il rinnovo di contratti dignitosi, per migliori condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle professioni, per la tutela della salute e la garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro. Per la centralità del lavoratore come presupposto imprescindibile per un servizio pubblico di qualità”.