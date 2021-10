Enna: elezioni RSU Italgas, eletto Carmelo Greco

Carmelo Greco, dipendente Italgas e dirigente della Filctem Cgil di Enna, è stato il primo degli eletti in Sicilia nelle elezioni per le RSU Italgas. Oltre a Carmelo Greco sono stati eletti per la Filctem Cgil Salvatore Mangiafico e Giuseppe Calapai.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara il Segretario Generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò -. E’ stato un risultato ottenuto grazie al grande impegno profuso costantemente dal Compagno Greco e grazie al lavoro di squadra che si è svolto a tutti i livelli dell’organizzazione sindacale. Il consenso è arrivato anche grazie al lavoro svolto dai compagni degli altri territori come ad esempio il comprensorio di Gela e Siracusa”.

Dal canto suo il neo eletto RSU Carmelo Greco si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto e ringrazia tutti coloro i quali lo hanno sostenuto.

“Sono a disposizione di tutti i lavoratori di Italgas – dichiara Greco – e cercherò di rappresentare nel migliore dei modi i diritti di tutti i lavoratori in un ottica di contrattazione continua con l’azienda”.