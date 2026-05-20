Enna, elezioni: la Kore indica cinque priorità per il futuro della città

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L’Università degli Studi di Enna Kore interviene nel dibattito legato alle elezioni amministrative e presenta cinque punti programmatici ritenuti determinanti per il futuro della città.

L’Ateneo, in un documento diffuso, afferma di seguire “con rispettosa neutralità ma anche con grande attenzione la campagna elettorale per l’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale della Città nella quale essa ha sede”. La Kore esprime inoltre soddisfazione e ringrazia per essere stata citata da tutti i candidati a sindaco “come riferimento centrale del presente e del futuro di Enna, della Sicilia interna e dell’intera Regione”.

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Secondo l’Università, Enna deve puntare a diventare non soltanto città universitaria, ma anche “Città Polo” di un’area vasta più ampia della provincia. Per raggiungere questo obiettivo, la Kore individua alcune priorità, a partire dalla piena attuazione dell’articolo 41 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, che ha previsto la realizzazione del “IV Policlinico” della Sicilia.

Tra i punti evidenziati anche la piena funzionalità e l’ampliamento delle strutture a disposizione dell’ospedale Umberto I di Enna, già qualificato dalla Kore come “Presidio ospedaliero di riferimento universitario”, con l’assegnazione di nuovi spazi e strutture, “da subito l’intero CISS di Pergusa, che è di proprietà del Comune”.

L’Ateneo chiede inoltre che si ottenga dallo Stato e da Rete Ferroviaria Italiana un collegamento stabile con la nuova stazione di Enna e la realizzazione della tangenziale o di un collegamento diretto con la città alta, quali opere compensative per una città che, secondo il documento, è stata “ingiustamente privata di fatto della sua stazione”.

Altro tema centrale è la riqualificazione urbana. La Kore richiama l’attenzione sul centro storico, ma anche sulle condizioni di Enna Bassa, dove risiedono i 2/3 degli ennesi, tra criticità legate alla circolazione, alle strade, ai marciapiedi, all’illuminazione, alla segnaletica, all’assenza di uffici comunali e all’inadeguatezza della stazione dei pullman.

Il quinto punto riguarda l’unificazione effettiva tra Enna Alta ed Enna Bassa, “cominciando con la piena e decorosa riqualificazione e pedonalizzazione della strada provinciale” e con l’istituzione di servizi pubblici permanenti, possibilmente gratuiti, dedicati a questo obiettivo.

L’Università precisa di non indicare preferenze per il nuovo sindaco, ma invita gli elettori a scegliere il candidato che offra garanzie di autorevolezza, competenza e determinazione sui temi indicati: “l’Università non indica preferenze per il nuovo Sindaco di Enna, ma invita a scegliere il candidato che, ad avviso degli elettori, offra le necessarie garanzie di autorevolezza, di competenza e di determinazione per sbloccare il percorso verso il Policlinico; il candidato che possieda la migliore esperienza politica per ottenere che Enna sia avvicinata alla stazione ferroviaria e non isolata; il candidato che risulti avere la conoscenza e le convinzioni necessarie per rendere dignitosa l’area di Enna Bassa, che è il primo biglietto da visita della città, e che abbia mostrato in questa campagna elettorale di avere le idee chiare su cosa vuol dire concretamente integrare le tre aree urbane della città; di scegliere soprattutto il candidato che abbia una visione attuale e futura del Centro storico e del suo rilancio, e che abbia mostrato di sapere cosa vuol dire essere non soltanto capoluogo di Provincia, ma “Città Polo” di un’area vasta di più province”.

Per la Kore, i cinque obiettivi legati alla Città Universitaria e alla Città Polo sono “obiettivi di cittadinanza, di salute e di sviluppo per l’intera popolazione, non soltanto per gli studenti e i professori e i ricercatori”. L’Ateneo sottolinea infine che la vivibilità di Enna riguarda residenti, studenti, lavoratori, turisti e tutti coloro che scelgono la città per studio, lavoro o per un nuovo progetto di vita.