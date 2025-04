Enna: elezioni ex Provincia, sono stati 256 gli elettori su 265 aventi diritto

PUBBLICITÀ

Una percentuale bulgara quella raggiunta per la elezione del presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna e dei 10 consiglieri componenti il Consiglio Provinciale. A seggio chiuso alle 22 hanno votato 256 elettori su 265 aventi diritto raggiugendo la percentuale del 96.6 per cento.

Sono stati 147 gli elettori maschi e 109 le elettrici. Mentre per le fasce di popolazione sono stati 27 gli elettori appartenenti ai Comuni con 5 mila abitanti, 76 quelli da 3 mila a 5 mila, 66 da 5 mila a 10 mila e 87 da 10 mila a 30 mila abitanti.

Che l’attenzione fosse alta si era capito da subito già all’apertura del seggio elettorale alle otto di questa mattina con un’ affluenza costante che si è mantenuta alta per l’intera giornata. La presenza poi dei sostenitori dei due candidati, Piero Capizzi per il centrosinistra, e Rosario Colaianni per il centrodestra, fuori dal Palazzo ha fatto da cornice all’evento elettorale davvero tanto atteso.

Per lo spoglio si dovrà attendere domani alla riapertura del seggio a partire dalle ore 8. L’esito dello sfoglio delle schede elettorali passerà poi al vaglio dell’ufficio elettorale per lo scrutinio con il voto ponderato che sarà calcolato tenendo conto del numero complessivo degli abitanti del territorio, della popolazione divisa in fasce e del totale degli elettori per classificazione demografica.

Da domani la ex Provincia avrà una ritrovata guida politica che dovrà rilanciare l’ente e soddisfare le tante aspettative dei territori.