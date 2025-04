Enna: elezioni ex Provincia, sfida tra Capizzi e Colianni. Ecco le liste

PUBBLICITÀ

Alle 12 di questa mattina, così come da cronoprogramma, è scaduto il termine per presentazione delle liste dei candidati alla Presidenza e al Consiglio provinciale per le prossime elezioni di secondo grado indette dal Presidente della Regione siciliana con decreto n° 512 nei Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonché nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina che si terranno domenica 27 aprile.

L’ufficio elettorale del Libero Consorzio Comunale di Enna, presieduto dal segretario generale dell’Ente, Michele Iacono, ha accolto dalle 8 di domenica 6 aprile e fino alle 12 di oggi, lunedì 7, le liste dei candidati man mano che si sono presentate. Due i candidati che si contenderanno la Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Antonio Santi Capizzi del centrosinistra e Rosario Colianni per il centrodestra. Sono, invece, complessivamente 58 i candidati delle sei liste depositate.

Queste le Liste presentate per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Partito Fratelli d’Italia “Giorgia Meloni”, i candidati sono 10: Berretta Giuseppe, Bevilacqua Marzia, Cammarata Antonino, Carrubba Daniela, Castelli Giuseppe, Ciulla Rosalba, Ferrari Dante, La Spina Salvatore, La Versa Tiziana e Pignato Lorena.

Partito Democratico “L’Alternativa”, i candidati sono 10: Andrea Arena, Salvatore Cappa, Antonino Di Naso, Rosa Folisi, Sonia Gangi, Giovanni Gentile, Carmela La Bruna, Graziana Morina, Concetta Muratore e Domenica Scavuzzo.

Forza Italia “Berlusconi Presidente”, i candidati sono 9: Castellana Francesca, Faraci Alessandro Mario, Giaggeri Concetta, Giunta Paola, Cateno Francesco Grangagnolo, Nicolosi Maria Stella, Luca Di Leonforte, Nicoletti Lorenza e Salvatore Bannò.

Lega Salvini Sicilia, i candidati sono 10: Scozzarella Enrico, Ingari Francesca, Milazzo Vincenzo, Suffia Gianlorenzo, Cantella Stefania, Proto Domenico, Castello Giuseppe, Castrogiovanni Carmela, Vasapollo Rosario, Tramaglino Maddalena.

Dc Democrazia Cristiana, i candidati sono 10: Arena Maria Concetta, Di Franco Giuseppe, Faraci Filippo, Fazzi Stefania, Greco Filippa, La Porta Angelo, Marino Salvatore, Pagliazzo Antonio, Zampini Michele Alessandro, Zarba Angelica.

Grande Sicilia, i candidati sono 9: Greco Maria Gaetana, Altavilla Grazia Maria, Amato Marco, D’Angelo Filippa, Di Costa Maria, Di Venti Francesco, Mangione Davide, Mistretta Roberto e Scardilli Antonio.

Spetta adesso all’ufficio elettorale vagliare le candidature per dichiararle, entro 48 ore, ufficialmente ammissibili.