Enna, elezioni di II° grado ex Provincia: domenica e lunedì presentazione dei candidati

Prosegue così come da cronoprogramma l’attività dell’ufficio elettorale del Libero Consorzio Comunale di Enna per consentire l’espletamento delle elezioni di II° grado indette dal Presidente della Regione siciliana con decreto n° 512 per la elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonché dei Consigli Metropolitani di Palermo, Catania e Messina, che si terranno domenica 27 aprile.

Dopo una lunga parentesi commissariale durata ben 12 anni si ricostituiscono gli organi di Governo, con la elezione indiretta del Presidente e del Consiglio provinciale, scelti tra i Sindaci e i Consiglieri comunali.

Avviata ufficialmente la fase istruttoria con la costituzione dell’ufficio elettorale presso il Libero Consorzio Comunale di Enna, composto dal segretario generale dell’Ente in qualità di presidente, Michele Iacono, dei segretari comunali, Filippo Ensabella e Annalisa Castrogiovanni, e dalla dirigente del Comune di Enna Delfina Voria. L’ufficio ha provveduto a mettere in atto le attività propedeutiche per consentire l’espletamento delle elezioni. E’ stato già istituito l’elenco degli elettori pubblicato online negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte.

Domenica 6 aprile dalle ore 8 e fino alle ore 12 di lunedì 7 si potranno presentare le candidature. Gli adempimenti successivi prevedono il sorteggio che assegnerà a ciascuna lista e a ciascun candidato alla Presidenza un numero progressivo che rappresenta l’ordine con il quale le liste ed i candidati Presidenti sono iscritti nelle schede di votazione e la nomina degli scrutatori e da un segretario scelti tra gli elettori. Il seggio elettorale si insedierà alle 6 di domenica 27 Aprile. Si potrà votare dalle ore 8 alle ore 22. Per le operazioni di scrutinio occorrerà attendere lunedì 28 aprile. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti quindi entro l’8 maggio il Sindaco metropolitano ed il Presidente del Libero Consorzio comunale provvederanno a convocare i rispettivi consigli per dare atto dell’avvenuta proclamazione per poi insediarsi.