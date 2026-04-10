Enna, elezioni comunali: il Pd apre la campagna elettorale all’Università Kore

Prenderà il via lunedì 13 aprile alle ore 18, presso l’Auditorium Scelfo dell’Università Kore, la campagna elettorale del Partito Democratico di Enna in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di diversi esponenti del mondo istituzionale e accademico. Interverranno il senatore accademico Manuel Valenti, il presidente della Kore Cataldo Salerno, il presidente del Libero consorzio comunale Piero Capizzi, il deputato regionale Fabio Venezia e la deputata alla Camera Stefania Marino.
A concludere l’incontro sarà il candidato sindaco Vladimiro Crisafulli.