Enna, elezioni comunali: il Pd apre la campagna elettorale all’Università Kore

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Pd Enna
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Prenderà il via lunedì 13 aprile alle ore 18, presso l’Auditorium Scelfo dell’Università Kore, la campagna elettorale del Partito Democratico di Enna in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di diversi esponenti del mondo istituzionale e accademico. Interverranno il senatore accademico Manuel Valenti, il presidente della Kore Cataldo Salerno, il presidente del Libero consorzio comunale Piero Capizzi, il deputato regionale Fabio Venezia e la deputata alla Camera Stefania Marino.

A concludere l’incontro sarà il candidato sindaco Vladimiro Crisafulli.

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