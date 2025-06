Enna, elezioni comunali: coalizioni in fermento tra voci, ipotesi e strategie

PUBBLICITÀ

Estate tempo di sole, mare e vacanze, ma anche tempo di campagna elettorale. Manca infatti meno di un anno al rinnovo del consiglio comunale e all’elezione del nuovo sindaco ad Enna. Tanto fermento con alchimisti politici pronti a distillare nei lambicchi le giuste dosi di componenti per vincere alle urne.

Ad oggi nessuna ufficializzazione di alleanze o candidature, ma non poteva che essere così la volata tirata troppo presto è già persa. In città si rincorrono invece voci, ammiccamenti, pour parler, accordi tenuti in frigo e via dicendo.

Attivo è il fronte del cosidetto centrosinistra dove un fine stratega di lungo corso qual è l’ex senatore Mirello Crisafulli capisce bene che se il Pd non riesce ad allargare i propri confini è condannato a recitare in campagna elettorale un monologo che di certo non è la via principale per vincere. Ad Enna a sinistra del Pd c’è veramente poco e la galassia del M5S sembra del tutto svanita. Ecco quindi che da tempo è stata stretta una intesa con Noi Moderati. Secondo i rumors, quest’ultima componente punterebbe a candidare a sindaco l’attuale presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione con la benedizione di un altro grande ex della politica, Michele Lauria.

Ma radio fante punta con attenzione le antenne su un accordo che nessuno conferma ufficialmente ma i cui effetti si sarebbero fatti sentire alle recenti elezioni provinciali. Il Pd di Crisafulli avrebbe stretto un asse di ferro con la parte di FI che fa riferimento alla vicepresidente dell’Ars Luisa Lantieri e alla Nuova Dc di Totò Cuffaro. Accordo che ad oggi, secondo molteplici spifferi, non disdegnerebbe di candidare a primo cittadino l’assessore al Bilancio Rosalinda Campanile, forte di una stretta amicizia con la Lantieri. Ma i rumors segnalano che l’assessore avrebbe ringraziato e declinato l’offerta. Il motivo è presto detto, si rende conto che la base del Pd ribolle essendo estremamente ostile alla sua possibile candidatura. Di lei in molti non hanno dimenticato oltre un decennio di cruente battaglie contro il partito e il suo leader. Non solo, ma Rosalinda Campanile avrebbe difficoltà a vestire la maglia di FI e Dc considerata la sua anima di sinistra.

Chi invece l’accordo a tre, Crisafulli-Lantieri-Cuffaro, non solo non lo digerisce ma non lo vorrebbe neppure assaporare è l’area piddina che si rifà all’ex sindaco Paolo Garofalo che avrebbe in mente di preparare una lista di candidati in consiglio e spera nell’investitura di Tiziana Arena. Secondo i bene informati se l’accordo arriverà ai nastri di partenza della competizione elettorale Garofalo e i suoi potrebbero optare per una corsa singola al primo turno.

Sempre dentro il partito di Elly Schlein c’è chi tiene in serbo, in fondo al cassetto, la carta Stefania Marino, parlamentare nazionale. Gira voce che sarebbero già stati consumati dei passaggi per verificare la possibile incompatibilità fra deputato e sindaco, e pare che non ci siano ostacoli.

Silenzio invece negli ambienti vicini al deputato regionale Fabio Venezia.

Dentro il Pd però tengono a precisare che tutto sarà pronto a tempo dovuto senza scelte dell’ultima ora.

Nella coalizione di centrodestra la rabbia per il nefasto esito delle provinciali stenta ad essere smaltita con una consapevolezza che si rafforza: non è possibile ipotizzare in provincia il tavolo regionale o nazionale. Anzi i rumors arrivano a sostenere che i responsabili politici di Fratelli d’Italia, Lega, Mpa e della parte di FI che si rifà all’eurodeputato Marco Falcone sarebbero assolutamente pronti a chiudere i confini della coalizione a Cuffaro e alla Lantieri. Prima però dovranno trovare la quadra fra loro; una quadra che ad oggi sembrerebbe non esistere. Concorderebbero, invece, tutti sul fatto di non ritrovarsi fra meno di un anno nelle stesse condizioni delle recenti provinciali. Sotto sotto, però, lavorano per avere il simbolo di FI dentro il cartello di centrodestra.

Com’è noto l’Mpa di Raffaele Lombardo ha stretto una forte collaborazione, federazione, con il partito di Taiani FI e i risultati si sono visti alle recenti europee. Non solo, ma la nomina dell’assessore regionale all’Energia, l’autonomista Francesco Colianni, rafforza la possibilità che gli azzurri, come di tradizione, facciano parte del cartello di centrodestra. Per il momento, e l’estate non è stata mai foriera di decisioni drastiche, dentro il partito che fu di Silvio Berlusconi hanno deciso di attendere almeno fino alla fine del caldo estivo, poi si vedrà. Visto il can can delle alleanze dentro il centrodestra badano bene a non far uscire possibili nomi su eventuali candidature a sindaco. La parola d’ordine è prima verificare la possibile unità e di seguito programma e squadra.

Di certo c’è solo che con il nuovo anno dell’esperienza Dipietro rimarrà solo un ricordo nella storia della città perchè non sembra esserci nessuno in grado di fare da collante fra tutte le turbolenti anime come ha saputo fare l’attuale sindaco. Le elezioni comunali da sempre sono prodighe di sorprese e il detto “entra Papa ed esce cardinale” si staglia benissimo per questa competizione.

Ecco perchè c’è chi, con grande convinzione, ipotizza o almeno spera che in primavera ci sia spazio per una marcia trionfale di un candidato a sorpresa, una sorta di “Cetto Laqualunque”, un soggetto in grado di sparigliare le coalizioni.

Paolo Di Marco