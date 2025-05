Enna, elezioni CNSU: Azione Universitaria cresce alla Kore

PUBBLICITÀ

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Jacopo Mario Gessaro, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dalla lista di Azione Universitaria presso l’Università Kore di Enna in occasione delle elezioni per il CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari).

“Un risultato storico – comunica Gessaro – che segna un importante punto di svolta: Azione Universitaria si afferma come terza forza all’interno dell’Università Kore di Enna, consolidando una presenza sempre più radicata e credibile. Abbiamo registrato un ampio consenso, sia come lista che in termini di preferenze personali, a conferma della bontà del nostro progetto e della fiducia che tanti studenti hanno voluto accordarci. Un successo che assume un significato ancora più rilevante grazie al brillante risultato di Roberto Argenti, da anni punto di riferimento nel mondo della rappresentanza studentesca, che ha raccolto oltre 2.400 preferenze. Un dato che conferma la fiducia che gli studenti ripongono nella serietà e nella competenza del nostro impegno”.

“Un ringraziamento sentito – prosegue Gessaro – va all’associazione Crediamoci Kore, in particolare ad Anna Troina, Nico Riccobene, Gaetano Pesce e il presidente di CREDIAMOCI, Eleonora Ardizzone, per il contributo decisivo a questo risultato. Il loro lavoro quotidiano tra i giovani e sul territorio ha dato voce ai temi che da sempre ci stanno a cuore: identità, merito e partecipazione. A livello regionale, Azione Universitaria si afferma come la lista più votata negli atenei siciliani, con 7786 voti complessivi e la conquista di un seggio nazionale al CNSU nella persona di Francesco Sbilordo, al quale auguriamo buon lavoro, che saprà rappresentare la nostra comunità al meglio. Un risultato che conferma la fiducia che migliaia di studenti ripongono nel nostro progetto e nella nostra visione. Questo risultato ci dà nuova forza per andare avanti con ancora maggiore determinazione”.