Enna: elezioni amministrative, cade l’ipotesi Salvatore Martinez

È durato solo poche ore il miraggio di una candidatura a sindaco di Salvatore Martinez per l’area che raggruppa gli antidipietristi. Dopo la pubblicazione delle prime indiscrezioni Martinez ha ricevuto numerose telefonate volte ad ottenere una conferma o meno. È bene ribadire che quella riportata non era una notizia ma semplicemente un’indiscrezione rispetto la quale mancavano numerosi e sostanziali passaggi affinchè potesse concretizzarsi davvero. Insomma poteva essere intesa come il primo passo di un possibile percorso che Martinez a quanto pare avrebbe immediatamente ridimensionato o escluso del tutto. Ai più, sarebbe tornato a ribadire, di essere estraeneo ad ogni discorso valutando l’indiscrezione e la conseguente voglia di notizie come una manifestazione di stima e attenzione sulla sua persona.

Per finire va anche ricordato che da un po’ di anni a questa parte ogni volta che si parla di elezioni viene tirato in ballo il nome dell’ennese che è uno dei laici di riferimento del cattolicesimo internazionale. E anche questa volta stessa musica con riconferma di indisponibilità a forme di impegno.

Paolo Di Marco