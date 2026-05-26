Enna, elezione Crisafulli: arrivano le congratulazioni di Dipietro, Colianni, Confartigianato e Mondoperaio

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Dopo l’elezione di Vladimiro Mirello Crisafulli a sindaco di Enna, arrivano le prime congratulazioni dal mondo politico, istituzionale e associativo.

Tra i messaggi anche quello del sindaco uscente Maurizio Dipietro, che sui social ha scritto: “Desidero congratularmi con il Sen. Mirello Crisafulli per il successo ottenuto, augurandogli buon lavoro”.

Auguri e riconoscimento del risultato elettorale arrivano anche dall’assessore regionale Francesco Colianni, che si congratula con il nuovo sindaco di Enna, a cui “il popolo ennese ha conferito un mandato forte, di cui prendiamo atto con rispetto”.

Colianni esprime inoltre soddisfazione per il risultato della lista degli autonomisti, risultata “la prima del centrodestra con il 15 per cento dei consensi e la seconda forza in città”, un dato ritenuto significativo “nonostante un contesto certamente sfavorevole”. Un risultato che, sottolinea, testimonia “la qualità del lavoro svolto e il contributo di spessore offerto alla competizione elettorale”.

Ringraziando il candidato sindaco Ezio De Rose, Colianni rivolge un saluto ai quattro consiglieri comunali eletti, che definisce “frutto di un lavoro di squadra che ha saputo coinvolgere e rappresentare una parte importante dell’elettorato ennese”.

Guardando alla nuova fase amministrativa, l’assessore regionale ribadisce la linea politica: “Saremo un’opposizione seria e costruttiva in Consiglio comunale”. Allo stesso tempo assicura che “dai banchi del Governo regionale non mancherà il sostegno alla città di Enna, con l’obiettivo di garantire percorsi di sviluppo e investimenti concreti. Un impegno che punta a mantenere un ruolo attivo nelle dinamiche istituzionali locali e regionali, nel segno della collaborazione e della crescita del territorio”.

Congratulazioni anche da Confartigianato Imprese Enna, che esprime “le proprie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Senatore Vladimiro Crisafulli, neo eletto Sindaco di Enna”.

Secondo l’associazione, “il voto dei cittadini ha affidato la guida della città a una figura di grande esperienza politica e istituzionale”. Confartigianato richiama poi il ruolo delle micro e piccole imprese e dell’artigianato locale, definito “il cuore pulsante dell’economia ennese”.

“Porgiamo al Senatore Crisafulli i nostri più sinceri auguri per questa importante e delicata sfida,” dichiarano i vertici di Confartigianato Imprese Enna. “Siamo pronti fin da subito a un dialogo aperto, franco e sinergico. Il nostro obiettivo è collaborare attivamente per snellire la burocrazia, migliorare la vivibilità e le infrastrutture della città, e rimettere l’impresa diffusa al centro dell’agenda politica locale.”

Confartigianato Enna ribadisce inoltre la propria disponibilità a sedere ai tavoli di concertazione, nella convinzione che l’alleanza tra istituzioni e mondo produttivo possa contribuire a frenare lo spopolamento, attrarre investimenti e offrire opportunità ai giovani del territorio.

A intervenire anche Salvatore Laterra, presidente dell’associazione Mondoperaio: “La città di Enna ha dato grande fiducia al Sen Crisafulli sindaco di Enna ma di tutta la Sicilia con lui ritroveremo la centralità non solo geografica ma soprattutto politica”.