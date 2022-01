Enna: eletti i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali della Kore

Chiara Barbieri, studentessa di scienze della formazione primaria, è stata eletta presidente dell’assemblea degli studenti, Mauro Milazzo, studente di scienze e tecniche psicologiche, rappresentante al nucleo di valutazione, Diego Giglia, studente di scienze della formazione primaria, al Crus (Comitato Regionale Universitario della Sicilia). Sono questi gli eletti delle associazioni Kampus e Confederazione degli Studenti nei tre organi collegiali dell’Università Kore.

“Sono orgoglioso e felicissimo del risultato ottenuto – il commento di uno dei due presidenti dell’associazione Giuseppe Di Pisa – questi sono i frutti del lavoro, svolto in maniera ineccepibile, da questo gruppo in questi mesi. Un ringraziamento particolare a chi negli anni ha gettato le basi per questa grande collaborazione tra le associazioni. Mi sento di dire che oggi questa collaborazione ci sta portando a vivere come un’unica grande famiglia e i risultati ottenuti ne sono la testimonianza. I nostri rappresentanti hanno eletto all’unanimità i loro colleghi nei 3 organi collegiali dell’assemblea, questo ci dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quanto le associazioni siano ormai un grande ed unico gruppo”.

“Ci tenevo a ringraziare soprattutto i ragazzi per la loro voglia e la loro abnegazione nel lavorare uniti fin dal primo istante – il commento dell’altro presidente Alessandro Tedesco -. Un ultimo ringraziamento va a tutti quegli studenti che ogni giorno ripongono la loro fiducia in noi come associazioni, i quali ci hanno dimostrato con tanti messaggi d’affetto la loro vicinanza alle associazioni anche nei periodi più bui”.