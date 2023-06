Enna: EFPA Italia celebra i professionisti certificati in Sicilia

Si è svolto ieri, nella cornice della Sala Cerere di Enna, il primo evento su territorio siciliano della Efpa Italia, affiliata della European Financial Planning Association, l’organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners.

L’evento, che è stato patrocinato dal Comune di Enna, ha visto la consegna dei diplomi cartacei ai Professionisti certificati in Sicilia che hanno superato l’esame di certificazione ESG Advisor nel 2021/2022.

Ad alternarsi negli interventi, dopo il saluto istituzionale del vice sindaco del Comune di Enna Francesco Comito, Bruno Linguanti, Consigliere di Amministrazione di Efpa Italia, Marco Deroma, Presidente EFPA Italia, Carlo Benetti, Market specialist, GAM (Italia) SGR, che ha presentato il suo libro “Bellezza e senso della persona – L’economia tra alienazione e compimento”.

Si è parlato di “Economia dell’Arte Globale” con il prof. Paolo Turati, membro del Comitato Scientifico di EFPA Italia, economista, docente di Wealth Management alla SAA School of Management dell’Università di Torino e la prof. Simona Galletta docente di “Gestione del Portafoglio Finanziario” nel corso di laurea magistrale in Finanza Aziendale presso l’università di Catania.

Una giornata di formazione e di festa per sottolineare l’importanza dei primi 20 anni di mantenimento degli oltre 60 professionisti della Regione che hanno ottenuto la qualifica specialistica di ESG Advisor.