Enna, educazione ambientale: i bambini migliorano la pulizia della bambinopoli di Montesalvo

Un piccolo gesto, ma dal grande valore educativo. Ieri un gruppo di bambini si è rimboccato le maniche e – guanti e sacchetti alla mano – ha partecipato spontaneamente alla pulizia della bambinopoli di Montesalvo, a Enna Alta. L’iniziativa, ovviamente supervisionata dai genitori, si è svolta in un clima giocoso e carico di entusiasmo.

Secondo quanto riferito, l’area giochi non versava in condizioni particolarmente critiche, ma alcuni rifiuti sparsi hanno offerto l’occasione per trasformare un gesto concreto in una piccola lezione di educazione civica.

A conclusione dell’iniziativa, i genitori hanno però lanciato un’unica richiesta alle istituzioni: una migliore illuminazione serale della bambinopoli, affinché possa essere vissuta in sicurezza anche nelle ore meno luminose.

Un segnale positivo, dunque, che arriva dal basso e che dimostra come anche i più piccoli possano diventare protagonisti nella cura della propria città, e quanto sia importante educare fin da piccoli al rispetto dello spazio urbano.