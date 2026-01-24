Enna, educazione ambientale: gli alunni del plesso Neglia in visita al Centro Comunale di Raccolta

PUBBLICITÀ

Nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Uso e riuso delle risorse del Pianeta, non abuso”, condotto dalla prof.ssa Rosa Termine e voluto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “F.P. Neglia – N. Savarese”, Maria Filippa Amaradio, gli alunni delle classi terze della scuola primaria del plesso Neglia, accompagnati dalle insegnanti Cinzia Santoro, Giuseppina Caputo, Sabrina Roccella, Francesca Barresi, Giacoma Di Grigorio e dalle studentesse in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Kore Gaia Raciti e Domenica Cocuzza, tirocinanti presso la stessa scuola, hanno visitato il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di contrada Scifitello, accolti dai dipendenti della società EcoEnnaServizi.

Il CCR permette a qualsiasi cittadino di conferire gratuitamente tutti i rifiuti differenziati, quelli ingombranti (apparecchiature refrigeranti, lavatrici, lavastoviglie, televisori, etc.) e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In questo modo viene evitato l’abbandono di tali rifiuti nelle scarpate che, oltre a rovinare il paesaggio, inquinerebbero l’ambiente.

“Il progetto di educazione ambientale ha l’obiettivo di orientare gli alunni verso abitudini e comportamenti virtuosi, finalizzati al rispetto dell’ambiente attraverso la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del loro recupero, riutilizzo e riciclo”. È quanto dichiara Rosa Termine, che ha guidato la visita.

Gli alunni hanno consegnato al CCR batterie esauste, telefoni cellulari guasti e olio esausto.

“La prof.ssa Termine ci ha spiegato quante sostanze inquinanti sono contenute in una piccola batteria che togliamo dai nostri giocattoli, mettendo a rischio anche l’acqua che ci beviamo”, esprime l’alunno Giorgio Fulco; “anche l’olio di frittura delle patatine è inquinante e quindi va portato al CCR”, aggiungono Filippo Inglese e Giada Manetta.

Alla fine della visita, tutti sulla bilancia: 2.180 chilogrammi è il peso complessivo di tutti i bambini e degli accompagnatori.