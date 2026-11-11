Enna, educazione alimentare all’Istituto Comprensivo Santa Chiara con i volontari della Croce Rossa

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Un incontro dedicato all’educazione alimentare e alla promozione della salute si è svolto ieri presso l’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna.

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L’attività, rivolta agli alunni delle classi della scuola primaria, è stata organizzata dai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Enna, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza di una corretta alimentazione.

All’incontro ha partecipato la dottoressa Anna Maria Millauro, primario dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Enna, che ha illustrato agli studenti alcuni principi dell’educazione alimentare, attraverso un momento di dialogo e confronto.

Presenti anche la presidente del Comitato di Enna della Croce Rossa, Maria Grazia Rizzo, la referente delle attività rivolte ai bambini dagli 8 ai 13 anni, Angela Petralia, e il coordinatore delle attività, Mario Petralia, insieme ai volontari Gabriele, Asia, Gabriel e Veronica.

Il Comitato ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dirigente scolastica Antonietta Di Franco e alla vicepreside Maria Carmela Maimone per la collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa.

L’incontro si inserisce nelle attività di informazione e sensibilizzazione promosse dalla Croce Rossa per favorire la diffusione di corrette abitudini alimentari tra le giovani generazioni.