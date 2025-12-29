Enna, Eduarda Castellana compie 100 anni: festa con figli, nipoti e pronipoti

PUBBLICITÀ

È passato un secolo di vita da quando Eduarda Castellana nacque nel lontano 29 dicembre 1925 in via Chella (zona Monte) ad Enna, dall’unione di Giuseppa Arena e Sebastiano Castellana, quest’ultimo emigrato a New York prima del suo matrimonio in cerca di fortuna, ma che ben presto rientrò stabilmente ad Enna dopo aver conosciuto la sua futura moglie.

PUBBLICITÀ

Qui cominciò a lavorare presso la Miniera di Floristella-Grottacalda attraversando a pieno l’epoca d’oro delle zolfare che tanto lavoro diedero all’entroterra siciliano di quel periodo. Dall’unione di Giuseppa Arena e Sebastiano Castellana nacquero tre figli: Eduarda, Rosa e Angelina.

PUBBLICITÀ

Eduarda Castellana si sposò alla tenera età di 19 anni con Mario Barbarino. Da questa unione nacquero sei figli: Francesco, Sebastiano, Pasqua, Giuseppa, Sebastiano ed Enzo, che diedero un forte contributo per mantenere in piedi l’azienda di famiglia, che aveva sede presso Contrada Torre di Chiesa a Dittaino.

La centenaria Eduarda Castellana, oggi come ieri, è una donna forte che ha attraversato indenne non solo il ventennio fascista, ma anche il periodo della riforma agraria che intorno al 1950 diede alla sua famiglia una nuova opportunità di benessere assegnandole alcuni terreni sparsi tra Dittaino, Contrada Cutura, Contrada Donna di Voglia e Contrada Torre ad Enna Bassa.

Eduarda nella sua vita è stata una delle prime donne a gestire assieme al marito un’impresa agricola, sostenendo quotidianamente il marito nel duro lavoro dei campi, senza risparmiarsi mai. È riuscita ad essere, oltre a un’incrollabile bracciante agricola, anche un’amorevole mamma che si è presa cura dei suoi sei figli riuscendo a conciliare amore per la famiglia ed amore per il lavoro, riuscendo anche a convivere con l’immenso dolore per la perdita, in tenera età, di due dei suoi figli.

Assieme al marito Mario Barbarino hanno gestito dal dopoguerra sino ai primi anni ’80 circa 104 tumuli di terra. Un’azienda simbolo di unità familiare che fino al 1986 ha dato i suoi frutti a tutti i suoi figli. Qui le giornate erano scandite dal duro lavoro nei campi ma anche dalla voglia di non arrendersi alle avversità della vita.

Eduarda dal 2016 vive presso il Centro di accoglienza Santa Lucia, ma ogni giorno riceve le visite dei suoi figli che non la lasciano mai sola, specialmente durante le festività. Per questa importante ricorrenza che celebra i suoi 100 anni dalla nascita presenti, oltre ai figli, anche 9 nipoti: Giovanni, Mario, Mario, Ivana, Michela, Dina, Giuseppe, Mario ed Enzo Barbarino, e 14 pronipoti: Giulia Barbarino, Alessia, Celeste, Agnese, Nina, Josefin Mecchi-Giunta, Sara, Gioele, Gaetano, Josefin Giunta, Valentina Barbarino, Leano Barbarino, Ilenia Barbarino, Alessio Barbarino, alcuni residenti ad Enna, altri provenienti dalla Germania e dalla Svizzera. In rappresentanza della città di Enna presente il vicesindaco Francesco Comito.

Una vita fatta di semplicità e di rapporti veri con i propri familiari. Oggi ad essere presenti presso il Centro di accoglienza Santa Lucia di Enna Bassa sono tre generazioni: figli, nipoti e pronipoti, per dire sì alla vita e festeggiare ancora una volta un simbolo di resilienza.

Eduarda ha passato gran parte della sua giovinezza lontana dalla vita di città, dai servizi e dalle comodità a cui siamo tutti abituati, eppure è sempre qui con noi, per festeggiare un secolo di vita assieme alla sua grande famiglia che oggi la celebra unita.