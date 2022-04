Enna: edilizia scolastica, il Comune partecipa ad avviso pubblico

Il Comune di Enna partecipa ad un avviso pubblico in materia di edilizia scolastica bandito dall’assessorato all’istruzione della Regione Sicilia che finanzia le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di proprietà comunale.

In particolare, il Comune ha partecipato al bando presentando richieste per molti edifici scolastici, chiedendo contributi pari a € 279.581,00, nello specifico: € 35.145,00 per la Scuola Elementare S. Chiara, € 36.865,20 per la Scuola media G. Pascoli, € 44.095,92 per la Scuola elementare De Amicis, € 39.931,92 per la Scuola Media Garibaldi, € 27.903,00 per la Scuola Elementare Fundrisi, € 34.560,00 per la Scuola Elementare Neglia, € 47.466,00 per la Scuola Media Savarese, € 6.414,00 per la Scuola Materna Pergusa, € 3.600,00 per la Scuola Elementare Pergusa e € 3.600,00 per il plesso della Rodari.

Esprime soddisfazione il sindaco Maurizio Dipietro che commenta la partecipazione a questo bando come “un altro segnale di attenzione nei confronti delle nostre scuole e della comunità che quotidianamente le anima”.

“Se dovessimo ottenere il finanziamento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro – potremmo dotare le scuole ennesi della attestazione di vulnerabilità sismica, superando sotto questo punto di vista un enorme gap che insiste tra le scuole del sud e le scuole del nord”.