Enna: edilizia, preoccupazione dell’Ance su alcune modalità di reclutamento di operai

PUBBLICITÀ

“In relazione alla notizia giornalistica relativa alle modalità di reclutamento di operai da parte di grandi aziende che operano in provincia e del paventato rischio che soggetti ‘chiacchierati’ cerchino di insinuarsi nel sistema dei lavori che RFI sta facendo in provincia, non possiamo che dirci preoccupati. Non sarebbe una novità, ovviamente, ma siamo certi che le aziende protagoniste hanno gli anticorpi sufficienti per debellare ogni tentativo”. Così Sabrina Burgarello, presidente dell’ANCE Enna.

PUBBLICITÀ

“Dal nostro punto di vista – prosegue Burgarello – siamo più preoccupati di alcune modalità con cui alcuni soggetti, che si referenziano usando il nome di alcune importanti società coinvolte nei lavori, cercano di reclutare lavoratori in forza ad altre aziende proponendo mirabilie. Abbiamo ricevuto anche noi alcune segnalazioni che abbiamo prontamente fatto oggetto di lamentele. Le nostre aziende hanno sempre coltivato un rapporto privilegiato con i loro dipendenti e sentire che vengono contattati da questi soggetti ci lascia sorpresi e sensibilmente infastiditi. E’ una pratica che non tolleriamo e che se proseguisse ci costringerà ad assumere iniziative a tutela delle imprese”.

“In relazione ai rischi paventati – prosegue la presidente dell’ANCE Enna – siamo certi che le aziende sapranno adottare ogni misura ulteriore per evitare che soggetti equivoci possano usare il loro nome per portare avanti iniziative volte a infiltrarsi a loro insaputa nel sistema economico legale”.

“Da sempre – continua Burgarello – persone avvezze all’illegalità usano questi sistemi per trarre profitto nel mondo degli appalti. Entrano silenziose o ben introdotte col solo intento di controllare assunzioni e forniture, accrescendo il loro controllo economico e il potere clientelare. La loro virulenza dipende dalla prontezza con cui reagisce il sistema. Noi non tolleriamo che l’economia locale, anche nel mondo degli appalti pubblici, sia compromessa da questi millantatori, ragion per cui interveniamo sempre tempestivamente e senza mezze misure”.