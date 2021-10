Enna: edificio ex liceo in stato di abbandono, FdI chiede chiarezza

Fratelli d’Italia Enna, circolo “Futuro e Tradizione”, chiede chiarezza all’amministrazione comunale sulle condizioni dell’edificio di via Valverde che poco tempo fa ospitava il Liceo delle Scienze umane.

“Riteniamo – fa sapere il circolo – che in un periodo come quello attuale, nel quale necessitano spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche e sportive, lasciare in uno stato di abbandono e degrado l’edificio di via Valverde in preda a reiterati atti di vandalismo, rappresenti uno spreco inaccettabile”.

A tal proposito il vice coordinatore del circolo Paolo Alongi ha affermato che “sarebbe opportuno che l’Ente proprietario dell’immobile e la stessa amministrazione comunale si affrettassero a risolvere le criticità e a porre rimedio a quelle inadempienze che hanno generato questo stato di impasse. Non utilizzare questi locali è uno spreco che non possiamo permetterci – continua Alongi –. L’intero mondo dello sport sta pagando un prezzo altissimo a causa di questa pandemia. A ciò va aggiunto il fatto che alcune circolari ministeriali presentano delle logiche davvero incomprensibili riguardo alle attività delle associazioni sportive, ed è per queste ragioni che non è più possibile che restano degli edifici non utilizzati. Chiediamo dunque all’amministrazione comunale di dare al più preso delle risposte concrete sul futuro utilizzo dell’edificio”.