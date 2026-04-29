Enna, ecco le cinque liste a sostegno di Crisafulli: presentazione a Pergusa

Pronte le cinque liste a sostegno di Mirello Crisafulli, nella corsa per le elezioni amministrative di Enna del 24 e 25 maggio. La presentazione ufficiale dei candidati si terrà il 29 aprile, alle ore 18, presso la Sala convegni dell’Hotel Garden a Pergusa.
L’appuntamento rappresenta un momento centrale della campagna elettorale, durante il quale verranno illustrati i nomi dei candidati al consiglio comunale e le linee guida che caratterizzano il progetto politico a sostegno di Mirello Crisafulli.
Le cinque liste sono espressione di un’ampia coalizione civica e politica e vogliono offrire alla città di Enna una proposta amministrativa solida, concreta e orientata allo sviluppo del territorio, con particolare attenzione ai temi della crescita economica.
“Non ci serve ricorrere alla rianimazione per tenere in vita questa città”, ha dichiarato Crisafulli. “Per dare nuova linfa vitale a Enna – ha continuato – abbiamo scelto di fare liste con persone di grande qualità professionale e umana, con lo stesso metodo abbiamo scelto i primi assessori, tutti di altissimo spessore e competenza”. Secondo Crisafulli, infatti, la città va risvegliata in tutti i suoi gangli: economici, sociali, umani e politici.
Nel corso della serata interverranno Mirello Crisafulli, che illustrerà la visione e gli obiettivi del programma elettorale, insieme a lui i deputati Maria Stefania Marino e Fabio Venezia già assessori designati ed esponenti nazionali e regionali del Pd.
La cittadinanza, gli organi di stampa e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Queste le liste.
ENNA DEMOCRATICA
ALVANO LAURA
ANDOLINA MIRKO detto MIRCO
ARENA TIZIANA DEE
BERNABEI LUCA ANTONIO
CAMPIONE NATHALY MARIA RITA detta MARY
CAPPA SALVATORE
CUTAIA MANUEL GAETANO
DE MARIA VITO ALESSANDRO
DI PIETRO DANIELA
FERRARO SIMONA
GRECO MARCO
IUDICELLO RAFFAELLA
LA ROCCA CAROLA
LOMBARDO LEANDRO
MANCUSO GIUSEPPE
MONTALTO ANGELA
PAVONE SARA MARIA
RANDAZZO KATIA HAUDREY
SOLFATO MARCO
TABASCIO ALESSIO
TIMPANARO PAOLO MARIA
TORNABENE MAURIZIO
TREMOGLIE TETIANA MARIA
TURCO AMBRA
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
BALLARO’ ALESSANDRA
BARBARINO ARTURO
BONAVENTURA CHIARA
CATALANO GESUALDO
DI MATTIA CRISTINA
DI SALVO ANDREA
DONATO MARIA
FIAMMETTA FILIPPO
GAROFALO DANIEL
GIARRATANA FEDERICA EMANUELA
GLORIA ANDREA
MANGIONE ANGELA
MAZZOLA SANDRA
EL-FETOUHY NAOUFAL detto NOFAL
NASELLO GIULIA
MOQRAN NAWAL
PANVINI ROSALBA
RUSSO FABRIZIO
SAVOCA FRANCESCO DAVIDE
SUTERA OMAR
TROVATO GIUSEPPE
VALENZA ANGELO
VIGNERI MARIA ASSUNTA
VIOLA PIETRO
SINISTRA DEMOCRATICA – TORRE
BAVIERA ANITA
BONANNO ROSETTA
CALABRESE ANNALISA
CARUSO SABRINA MARIA CARMELA
CATALANO LUCIA CINZIA
CATANIA PROSPERA detta RINA
CORVO MICHELE
D’AGRISTINA LUCIA
DE LUCA NICOLA detto NICO
GENNARO ALESSIO
GIUNTA SALVATORE
GUARINO ENRICO
IANNELLO SALVATORE ANTONIO FILIPPO
LA MARTINA ROBERTA DOMENICA
LIPANI FRANCESCO
LO PRESTI ALESSANDRO
MARTORANA IVANO VINCENZO detto IVAN
MILANO MARILISA
NICOLETTI MARIA CONCETTA
PETRALIA LUIGI MARIA detto GINO
PIRRONITTO FRANCESCA
RIZZA MASSIMO
STELLA MARIO
TERMINE ROSA
MOVIMENTO PROGRESSISTA E DEMOCRATICI PER ENNA
CAMELI VALENTINO
CAPASSO MARIO GIUSEPPE
CASANO MARIA ANGELA
CAVALLARO MARCO GIUSEPPE
CHIARENZA ITALIA
COLIANNI ROBERTO NEIL
CORAZZIERE LOREDANA MARIA
DI STEFANO IVAN
FILIPPELLI VALERIA GAETANA
GAROFALO FILIPPO
IMPELLIZZERI CARMELA detta CARMELINA
INTERISANO COSIMO DAMIANO
MANFRE’ SANTINA
MAZZA GIUSEPPE FILIPPO
MENZO MARIA VENERA detta MARIELLA
MESSINA SAMANTHA
NOTO ROSALIA CARMELA
REMO DANIELA
PIRRERA MARIA RITA
SAVARINO VINCENZO
SPERLINGA RAISSA
VERONICA MARIA PAOLA
VILLANO PATRIZIA MARIA
VOLANTE GAETANO
PRIMA ENNA – LISTA CIVICA INDIPENDENTE
BEVILACQUA SALVATORE
CRISTADORO GIUSEPPE ANTONIO
DI MARCO CARLO
DRUSO MARIA TERESA
FAZZI STEFANIA
GALLONE DANIELA MARGHERITA
GERVASI MARIA PAOLA
GUARASCIO ANGELA
INGRASSIA GIUSEPPE DETTA GIUSI COZZO
LA MARCA GIULIO GIUSEPPE
LI PUMA LEONORA DOMENICA DETTA LEA
LONI GIULIA
MESSINA GIUSEPPE
MURGANO ROSA MARIA
NATALE GIUSEPPINA CLAUDIA DETTA GIUSI
NICOTRA MICHELE
RUBULOTTA ANTONINO
RUSSO STEFANIA
TABITA ALFREDO
TINEBRA GIANCARLO
TOSATTI GIULIANO
TRAMONTANA ANGELO
VASAPOLLO ROSARIO
VITALE MARIO