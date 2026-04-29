Enna, ecco le cinque liste a sostegno di Crisafulli: presentazione a Pergusa

Mirello Crisafulli
Pronte le cinque liste a sostegno di Mirello Crisafulli, nella corsa per le elezioni amministrative di Enna del 24 e 25 maggio. La presentazione ufficiale dei candidati si terrà il 29 aprile, alle ore 18, presso la Sala convegni dell’Hotel Garden a Pergusa.

L’appuntamento rappresenta un momento centrale della campagna elettorale, durante il quale verranno illustrati i nomi dei candidati al consiglio comunale e le linee guida che caratterizzano il progetto politico a sostegno di Mirello Crisafulli.

Le cinque liste sono espressione di un’ampia coalizione civica e politica e vogliono offrire alla città di Enna una proposta amministrativa solida, concreta e orientata allo sviluppo del territorio, con particolare attenzione ai temi della crescita economica.

“Non ci serve ricorrere alla rianimazione per tenere in vita questa città”, ha dichiarato Crisafulli. “Per dare nuova linfa vitale a Enna – ha continuato – abbiamo scelto di fare liste con persone di grande qualità professionale e umana, con lo stesso metodo abbiamo scelto i primi assessori, tutti di altissimo spessore e competenza”.  Secondo Crisafulli, infatti, la città va risvegliata in tutti i suoi gangli: economici, sociali, umani e politici.

Nel corso della serata interverranno Mirello Crisafulli, che illustrerà la visione e gli obiettivi del programma elettorale, insieme a lui i deputati Maria Stefania Marino e Fabio Venezia già assessori designati ed esponenti nazionali e regionali del Pd.

La cittadinanza, gli organi di stampa e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Queste le liste.

ENNA DEMOCRATICA

ALVANO LAURA

ANDOLINA MIRKO detto MIRCO

ARENA TIZIANA DEE

BERNABEI LUCA ANTONIO

CAMPIONE NATHALY MARIA RITA detta MARY

CAPPA SALVATORE

CUTAIA MANUEL GAETANO

DE MARIA VITO ALESSANDRO

DI PIETRO DANIELA

FERRARO SIMONA

GRECO MARCO

IUDICELLO RAFFAELLA

LA ROCCA CAROLA

LOMBARDO LEANDRO

MANCUSO GIUSEPPE

MONTALTO ANGELA

PAVONE SARA MARIA

RANDAZZO KATIA HAUDREY

SOLFATO MARCO

TABASCIO ALESSIO

TIMPANARO PAOLO MARIA

TORNABENE MAURIZIO

TREMOGLIE TETIANA MARIA

TURCO AMBRA

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI

BALLARO’ ALESSANDRA

BARBARINO ARTURO

BONAVENTURA CHIARA

CATALANO GESUALDO

DI MATTIA CRISTINA

DI SALVO ANDREA

DONATO MARIA

FIAMMETTA FILIPPO

GAROFALO DANIEL

GIARRATANA FEDERICA EMANUELA

GLORIA ANDREA

MANGIONE ANGELA

MAZZOLA SANDRA

EL-FETOUHY NAOUFAL detto NOFAL

NASELLO GIULIA

MOQRAN NAWAL

PANVINI ROSALBA

RUSSO FABRIZIO

SAVOCA FRANCESCO DAVIDE

SUTERA OMAR

TROVATO GIUSEPPE

VALENZA ANGELO

VIGNERI MARIA ASSUNTA

VIOLA PIETRO

SINISTRA DEMOCRATICA – TORRE

BAVIERA ANITA

BONANNO ROSETTA

CALABRESE ANNALISA

CARUSO SABRINA MARIA CARMELA

CATALANO LUCIA CINZIA

CATANIA PROSPERA detta RINA

CORVO MICHELE

D’AGRISTINA LUCIA

DE LUCA NICOLA detto NICO

GENNARO ALESSIO

GIUNTA SALVATORE

GUARINO ENRICO

IANNELLO SALVATORE ANTONIO FILIPPO

LA MARTINA ROBERTA DOMENICA

LIPANI FRANCESCO

LO PRESTI ALESSANDRO

MARTORANA IVANO VINCENZO detto IVAN

MILANO MARILISA

NICOLETTI MARIA CONCETTA

PETRALIA LUIGI MARIA detto GINO

PIRRONITTO FRANCESCA

RIZZA MASSIMO

STELLA MARIO

TERMINE ROSA

MOVIMENTO PROGRESSISTA E DEMOCRATICI PER ENNA

CAMELI VALENTINO

CAPASSO MARIO GIUSEPPE

CASANO MARIA ANGELA

CAVALLARO MARCO GIUSEPPE

CHIARENZA ITALIA

COLIANNI ROBERTO NEIL

CORAZZIERE LOREDANA MARIA

DI STEFANO IVAN

FILIPPELLI VALERIA GAETANA

GAROFALO FILIPPO

IMPELLIZZERI CARMELA detta CARMELINA

INTERISANO COSIMO DAMIANO

MANFRE’ SANTINA

MAZZA GIUSEPPE FILIPPO

MENZO MARIA VENERA detta MARIELLA

MESSINA SAMANTHA

NOTO ROSALIA CARMELA

REMO DANIELA

PIRRERA MARIA RITA

SAVARINO VINCENZO

SPERLINGA RAISSA

VERONICA MARIA PAOLA

VILLANO PATRIZIA MARIA

VOLANTE GAETANO

PRIMA ENNA – LISTA CIVICA INDIPENDENTE

BEVILACQUA SALVATORE

CRISTADORO GIUSEPPE ANTONIO

DI MARCO CARLO

DRUSO MARIA TERESA

FAZZI STEFANIA

GALLONE DANIELA MARGHERITA

GERVASI MARIA PAOLA

GUARASCIO ANGELA

INGRASSIA GIUSEPPE DETTA GIUSI COZZO

LA MARCA GIULIO GIUSEPPE

LI PUMA LEONORA DOMENICA DETTA LEA

LONI GIULIA

MESSINA GIUSEPPE

MURGANO ROSA MARIA

NATALE GIUSEPPINA CLAUDIA DETTA GIUSI

NICOTRA MICHELE

RUBULOTTA ANTONINO

RUSSO STEFANIA

TABITA ALFREDO

TINEBRA GIANCARLO

TOSATTI GIULIANO

TRAMONTANA ANGELO

VASAPOLLO ROSARIO

VITALE MARIO

