Enna, ecco la giunta Crisafulli: Marino vicesindaco

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Il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, domani 5 giugno alle 10,30 ufficializzerà la composizione della nuova giunta municipale.

Nove gli assessori nominati, con deleghe che coprono tutti i principali ambiti dell’azione amministrativa comunale. Il primo cittadino ha scelto di trattenere per sé le deleghe su Sanità, salute e igiene pubblica; Protezione civile, grandi opere e progetti strategici.

La carica di Vicesindaco è stata attribuita a Maria Stefania Marino, deputata alla Camera, a lei va l’assessorato al Welfare e alla Coesione Sociale, con le seguenti deleghe: Politiche sociali, politiche per la famiglia, Piano di zona, servizi alla persona; inclusione sociale e lavorativa; pari opportunità, diritti civili, minoranze etniche e linguistiche; tutele sociali; tutela dei minori stranieri.

Sono quattro le altre donne chiamate a far parte della squadra di governo.

Marinella Adamo, già designata in campagna elettorale, guiderà l’assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università, con deleghe a: Pubblica istruzione; scuole dell’infanzia, asili nido, politiche per l’infanzia, diritti dei bambini; rapporti con l’Università, mondo della conoscenza e della formazione superiore.

Tiziana Dee Arena, nominata Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e all’Agenda Urbana condeleghe a: Pianificazione urbanistica e territoriale; Agenda Urbana; viabilità; mobilità; trasporti; lavori pubblici; infrastrutture; manutenzioni; politiche energetiche; edilizia pubblica, residenziale pubblica e privata; toponomastica.

Marilisa Milano, assessore al Turismo, al Commercio e al Terzo Settore con le seguenti deleghe: Turismo; commercio fisso e ambulante; artigianato; mercati e fiere; beni archeologici storici e monumentali; riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e monumentale; musei, biblioteche, mediateche e pinacoteche; associazionismo e Terzo settore.

Katia Haudrey Randazzo, Assessore alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali con delegne a: Iniziative, attività e manifestazioni culturali; programmazione e coordinamento delle attività culturali; eventi, spettacoli e iniziative cittadine; promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio immateriale; servizio idrico integrato; gestione dei rifiuti.

Completano la giunta quattro assessori uomini.

Lillo Maria Colaleo, Assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa con deleghe: Programmazione strategica, coordinamento dell’azione amministrativa e attuazione del programma di mandato; politiche giovanili e associazionismo giovanile e studentesco; consulte e strumenti partecipativi; Polizia locale; Personale, rapporti con i sindacati; cantieri di servizio, servizi anagrafici e demografici; transizione digitale e sistemi informativi; trasparenza e semplificazione amministrativa; aziende e partecipazioni comunali; rapporti con il Consiglio comunale.

Leandro Lombardo, Assessore all’Ambiente al Territorio e alle Contrade con deleghe: Arredo e decoro urbano; politiche ambientali; parchi e ville; verde pubblico; aree protette; viabilità e manutenzioni rurali; servizi cimiteriali; politiche agricole, agroalimentari e zootecniche; benessere animale e gestione del randagismo; Pergusa, contrade e Borgo cascino.

Sabatino Michele, Assessore allo sviluppo economico, all’Innovazione e agli Investimenti con deleghe: Sviluppo economico; attività produttive; internazionalizzazione; ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, attrazione degli investimenti e delle opportunità di finanziamento; programmazione e gestione dei fondi regionali, nazionali ed europei; rapporti con la Regione Siciliana, lo Stato e l’Unione Europea.

Giuseppe Trovato, Assessore al Bilancio, al Patrimonio e alle Politiche Sportive con deleghe al: Bilancio e programmazione finanziaria; tributi; contenzioso; demanio e patrimonio; autoparco; sport e impiantistica sportiva.

Due sono gli elementi che contraddistinguono la nuova squadra di governo. Il primo riguarda la significativa presenza femminile: cinque dei nove componenti della giunta sono donne, un dato che non riflette soltanto un equilibrio di genere, ma una precisa e dichiarata convinzione del primo cittadino sulle competenze e sul valore che le donne portano nell’azione di governo. Il secondo elemento distintivo riguarda la discontinuità rispetto alle precedenti esperienze, nessuno degli assessori nominati ha mai ricoperto in precedenza cariche di governo in un’amministrazione comunale. Una scelta intenzionale, che punta su competenze professionali maturate sul campo, dall’imprenditoria alla dirigenza scolastica, dall’ingegneria alla professione legale.

«Ho voluto che le donne fossero la colonna portante di questa giunta – ha dichiarato Crisafulli – non per rispettare una quota, ma perché credo davvero nelle loro qualità, nella loro caparbietà, nella loro capacità di fare le cose con serietà e concretezza. Cinque assessori su nove non è un numero casuale, è una scelta precisa, convinta, che racconta il tipo di amministrazione che vogliamo costruire. Insieme a loro ho scelto persone che non hanno mai governato prima, professionisti di altissimo valore che portano competenze vere, maturate sul campo, nella vita reale.»