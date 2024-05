Enna: ecco i vincitori del Premio Arte Angelo Comito

PUBBLICITÀ

“L’ultima danza degli amici perduti” di Giuseppe Tricomi si è aggiudicato il primo premio alla seconda edizione del Premio Arte Angelo Comito. Il secondo premio è andato al dipinto “Lago tra la natura” di Cristiana Santoro, mentre il terzo premio è stato assegnato ad “Armonia di legno e pietra” di Samantha Scibona. Menzione speciale per Silvia Palermo per l’originalità della tecnica utilizzata nel suo quadro “Dialoghi tra carta e memorie”.

PUBBLICITÀ

Questi sono stati i verdetti della giuria, composta dalla moglie dell’artista Pina Mazzola, dagli artisti Gesualdo Prestipino e Luigi Previti, da Elsa Giunta e Achille Bonifacio dell’Associazione Fundrò, dalla dirigente d’Istituto Graziella Bonomo e dal giornalista Filippo Occhino, chiamata a valutare i dipinti realizzati da dieci studenti del Liceo Artistico di Enna al concorso in memoria del pittore ennese.

La premiazione è avvenuta stamattina alla Galleria Civica di Enna, dove da sabato scorso si sta svolgendo l’evento “Arte in memoria di Angelo Comito” in ricordo del pittore ennese scomparso nel 2018. Ad organizzare l’evento artistico è stata la famiglia del pittore, in collaborazione con l’associazione Fundrò e con il patrocinio del Comune.

Poco prima della premiazione, a cui hanno partecipato alcune classi del Liceo Artistico, si è tenuto un momento di ricordo dell’attività artistica di Comito, non solo pittorica ma anche poetica, con letture di alcune sue composizioni e proiezione di suoi dipinti e foto delle tappe più significative della sua carriera.

Le opere di Comito e i lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico rimarranno in esposizione alla Galleria Civica fino a domani.