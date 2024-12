Enna: ecco i vincitori del Concorso internazionale Francesco Paolo Neglia

PUBBLICITÀ

Si è chiusa nella serata di ieri, con la cerimonia di premiazione e il concerto dei vincitori, la trentaseiesima edizione del Concorso internazionale intitolato a Francesco Paolo Neglia.

“Possiamo con soddisfazione affermare – dichiara il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – che il Premio Neglia è tornato ai fasti di un tempo, richiamando pianisti e cantanti lirici di ogni nazionalità e accendendo l’interesse della scena musicale internazionale sulla nostra città”.

Il Premio, istituito nel 1962, per onorare uno dei più illustri concittadini che ha recitato un ruolo molto importante nella storia della musica italiana, subì uno stop nel 1998 per poi essere ripreso e rilanciato, per volontà dell’amministrazione Dipietro, nel 2019.

“In questi anni – aggiunge il Sindaco Dipietro – abbiamo lavorato intensamente non far tornare nel posto che merita il nome di Francesco Paolo Neglia, al quale abbiamo intitolato il nostro teatro comunale e, nel suo nome, abbiamo avviato e valorizzato un rapporto di gemellaggio con la città di Legnano che, il prossimo mercoledì, ospiterà il concerto dei vincitori di questa edizione”.

Per quanto riguarda l’edizione appena conclusa, i concorrenti prevenivano da diversi paesi, dall’Australia agli Stati Uniti, dalla Cina alla Russia e ancora, Austria, Polonia, Macedonia, Romania, Spagna, Croazia, Israele, Giappone, Corea del Sud, Slovenia, Belgio, Gran Bretagna e, ovviamente, Italia.

La giuria è stata composta, per la sezione pianisti, da Roman Zaslavsky, presidente, e dai componenti Albert Mamriev, Sobang Yoo, Davide Cabassi, Alessandra Brustia. Per quanto riguarda, invece, la sezione cantanti la giuria risultava composta da Ines Salazar, presidente, e dai componenti Jelena Stefanic, Vincenzo Spatola, Paolo De Napoli, Corrado Valvo. La direzione artistica è stata, anche per quest’anno, del Maestro Corrado Ratto.

I vincitori di questa edizione sono stati, per la sezione pianisti, il cinese Chen Linxi, secondo classificato il coreano Jeongro Park e terzo classificato il cinese Shan Zeyu.

Per la sezione cantanti, al primo posto l’ucraino Volodymyr Morozov, al secondo posto un ex aequo con la cantante giapponese Chinatsu Hatano e la macedone del nord Eva Zhivovska, e al terzo posto un altro ex aequo con l’italiano Davide Piva e il croato Jurica Jurasic Kapun.

Nel corso della cerimonia finale, sono stati, inoltre, assegnati i seguenti premi speciali: Premio “Patrizia Ajosa” a Chen Linxi, Premio speciale “Francesco Paolo Neglia” al coreano Hongyeon Jeong.

“Voglio ringraziare – conclude il Sindaco – per l’ottima riuscita del concorso il Maestro Ratto, i componenti delle giurie e il personale del nostro Comune che ha dato, come sempre, un importante supporto alla complessa organizzazione dell’evento. In ultimo mi preme ringraziare il Maestro Maurizio Agrò, nipote di Francesco Paolo Neglia che, con la sua autorevole presenza, ha rinnovato la tradizione che vedeva sempre presente, ad ogni edizione del premio, un discendente del maestro ennese”.