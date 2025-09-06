Enna: ecco i divieti di circolazione per sabato 6 settembre

PUBBLICITÀ

Il comando della Polizia Locale di Enna comunica che, nella giornata di oggi, sabato 6 settembre, sarà istituito il divieto circolazione veicolare dalle ore 17 alle ore 19 in Piazza s. Giorgio (Ord. n. 394 punto n. 2) e il divieto circolazione veicolare da Piazza Alessi (Balata) al Bar dell’Angolo dalle ore 18 fino a termine manifestazione (Ord. N. 393 punto 6). Dsposta, inoltre, la chiusura dalle ore 17 alle ore 24:00 di piazza s. Agostino per attività musicali e ricreative ( Ord. N. 394 punto 3).

Comunica, altresì, che l’ordinanza n. 397 non sarà operativa e, pertanto, i veicoli potranno regolarmente percorrere il Viale Caterina Savoca, transitare davanti alla ex sede della Banca d’Italia ed uscire regolarmente in via Di Benedetto e in Via Falautano.