Enna, ecco i consiglieri comunali eletti

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Definita la composizione del nuovo Consiglio comunale di Enna dopo le elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria di Mirello Crisafulli.

Per la coalizione collegata al sindaco eletto entrano in Consiglio comunale i seguenti candidati: per Enna Democratica risultano eletti Marco Greco, Mirko Andolina, Laura Alvano, Salvatore Cappa, Tiziana Arena, Maurizio Tornabene, Nathaly Maria Rita Campione, Leandro Lombardo e Katia Randazzo. Per la lista Democratici e Progressisti – Crisafulli Sindaco risultano eletti Giuseppe Trovato, Arturo Barbarino e Andrea Di Salvo. Per Prima Enna – Lista Civica Indipendente – Crisafulli Sindaco entra Rosario Vasapollo. Per la lista Torre risultano eletti Nicola De Luca, Marilisa Milano e Massimo Rizza.

Per la coalizione collegata a Ezio De Rose entra in Consiglio comunale lo stesso Ezio De Rose, in qualità di candidato sindaco non eletto con più voti. Per Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti – De Rose Sindaco risultano eletti Francesco Comito, Emilia Lo Giudice, Giuseppina Firrantello e Francesco Di Venti. Per Enna Futura entrano Paolo Gargaglione e Giusi Macaluso. Per Forza Italia risulta eletto Gaetano Fazzi.