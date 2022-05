Enna: consultazioni Pd in vista delle regionali, ecco i candidati

Si svolgeranno il prossimo 26 giugno dalle ore 8 alle ore 21 le consultazioni per la selezione delle candidature del Pd ennese all’Assemblea Regionale Siciliana per le prossime elezioni che si terranno in autunno.

Saranno Giuseppe Arena, Filippo Miroddi e Fabio Venezia a concorrere per occupare uno dei due posti, nella lista del Partito Democratico ennese, di candidato alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Alla consultazione – ha comunicato il presidente del comitato organizzatore Rosa Termine – così come peraltro previsto dallo Statuto Nazionale del PD, hanno diritto ad esprimere la loro preferenza le cittadine e i cittadini italiani nonché le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti nella provincia di Enna che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino si essere registrate nell’Albo delle elettrici e degli elettori del PD”.