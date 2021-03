Enna: è ufficiale la stabilizzazione dei precari dell’ex Provincia

Ci sono date di cui ognuno conserva un particolare ricordo perchè cambiano il corso della vita. Per gli 89 precari del Libero Consorzio Comunale di Enna il 1° aprile del 2021, che non sarà di certo ricordato come il tradizionale giorno di scherzo, sarà celebrato tra quelli più importanti perchè finalmente, dopo quasi un trentennio, possono dire addio all’odiosa condizione di precarietà lavorativa. Un risultato che porta con sè il segno di anni di lotte, di sofferenze, di conquiste, di frustrazioni ma anche e sempre di speranza. Quella che i lavoratori precari non hanno mai perso per trovare la forza, ogni volta, di continuare a lottare per avere riconosciuto il diritto ad un lavoro che desse prima di tutto dignità e serenità alle loro vite e a quella delle loro famiglie.

Vedere oggi pubblicata all’albo pretorio dell’Ente la determina a firma del segretario generale, nonchè dirigente ad interim del I Settore, Michele Iacono, che ufficializza di fatto la stabilizzazione, è un momento storico per l’Ente non solo sotto l’aspetto lavorativo ma anche umano. A loro fianco a vivere questa grande emozione il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, Girolamo Di Fazio, che fin dal suo insediamento non ha mai fatto mistero di volere a tutti i costi la soluzione per questi lavoratori. È stato un percorso in salita per le tante difficoltà che si sono dovute affrontare, finanziarie e legislative, per le quali è stato necessario un serio e determinato impegno in termini di studio, di approfondimento e di diplomazia al quale il personale dell’ufficio preposto non solo non si è sottratto, ma si è misurato e scommesso supportando i vertici amministrativi dell’Ente.

“È un risultato pieno – ha commentato soddisfatto Di Fazio – perchè è la sintesi di un lavoro di squadra che ha visto non gareggiare ma condividere un percorso tracciato da questa Amministrazione la quale ha assunto, fin dal mio insediamento, un impegno morale e politico. Una ferma volontà sostenuta in primis dai vertici amministrativi che ho avuto cura di scegliere per la loro comprovata esperienza e visione, i due segretari generali, Salvatore Pignatello, che ha avuto il coraggio di andare avanti nonostante le difficoltà e Michele Iacono che ha brillantemente continuato e concluso l’iter. Ha vinto la burocrazia, quella che risolve i problemi e non li inceppa, ha vinto la politica, quella del Governo regionale che, grazie al suo presidente Nello Musumeci, ha messo in campo le proprie risorse, professionali e finanziarie, per superare ogni ostacolo, anche normativo che ne intralciava il percorso. Nella squadra anche i revisori dei conti, che hanno garantito i pareri tecnici in tempo assai celere, il ragioniere generale che ha indicato la strada possibile e tutti i rappresentanti delle sigle sindacali che ci hanno supportato e sostenuto in questa battaglia. Grazie a tutti loro per avere assicurato a questi lavoratori e alle loro famiglie, un futuro certamente più sereno”. Dopo la pubblicazione di quest’ultimo atto la firma dei contratti avverrà, nel rispetto delle normative anticovid, domani, 31 marzo. Sempre domani alle 10 il Commissario assieme al Segretario generale e ai Dirigenti, incontrerà, per una cerimonia simbolica di augurio, nel cortile dell’Ente, i dipendenti e i rappresentanti sindacali. Dal 1 aprile la messa in ruolo a tempo indeterminato.