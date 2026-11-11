Enna e Regalbuto, incontri nelle scuole contro la violenza sulle donne i reati digitali con il progetto «Nessuna resti indietro!»

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Prevenire i reati digitali, abbattere gli stereotipi e offrire un porto sicuro alle donne vittime di violenza. Sono questi i pilastri di “Nessuna resti indietro!”, il nuovo progetto di Servizio Civile Universale promosso dall’Associazione di volontariato CO.TU.LE VI.(Contro Tutte Le Violenze) – sportello Diana.

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Il progetto nasce per rispondere a un’esigenza non più rimandabile: tutelare chi è vittima di discriminazioni e abusi, troppo spesso relegati all’indifferenza o all’isolamento. L’obiettivo è agire prima che il comportamento diventi reato, educando la comunità a riconoscere quegli atteggiamenti quotidiani, diretti o indiretti, che alimentano la disparità.

Un’attenzione particolare è rivolta al mondo della scuola, considerato un luogo fondamentale per promuovere la prevenzione, educare al rispetto e favorire la consapevolezza dei più giovani. A tal fine, nelle giornate del 24 e del 26 novembre, l’associazione sarà impegnata in incontri formativi nelle scuole di Regalbuto ed Enna, durante i quali saranno presenti psicologi, avvocati e forze dell’ordine, che offriranno chiavi di lettura e approfondimento, con l’obiettivo di sensibilizzare i presenti e promuovere una maggiore consapevolezza.

Nel corso dell’iniziativa, alcuni professionisti faranno ascoltare agli studenti un audio originale e autentico contenente la confessione dell’autore di un femminicidio avvenuto nel 2012 a Enna. Una testimonianza particolarmente forte e significativa, che permetterà di avvicinarsi a un fatto di cronaca realmente accaduto e di riflettere sulla gravità della violenza contro le donne.

“È questo il significato più profondo del progetto «Nessuna resti indietro!» – comunica l’Associazione di volontariato CO.TU.LE VI. – promuovere una comunità più consapevole, capace di riconoscere il valore della dignità umana e di non voltarsi dall’altra parte davanti alle situazioni di difficoltà.

Attraverso il lavoro dell’associazione, il contributo delle volontarie, la collaborazione con le istituzioni e il coinvolgimento delle scuole, si vuole costruire una rete territoriale sempre più attenta e partecipe. Perché la lotta alla violenza non può essere una responsabilità di pochi, ma un impegno che riguarda tutti. Il cambiamento può cominciare proprio da un gesto, una parola, un momento di ascolto o una voce che sceglie di non rimanere in silenzio, perché nessuna resti indietro, davvero”.